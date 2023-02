Er bestaan carnavalsoptochten die groeien en dit is hun geheim

Vanuit Bladel is er positief carnavalsnieuws. De optocht groeit. Dat is tegenwoordig de moeite waard om te melden, want andere dorpen en steden kampen juist met een slinkende stoet. Hoe ze dat doen in de Kempen? Met jeugdig enthousiasme werken aan het carnaval van de toekomst.

Het geheim van de smid? Dat is heel simpel meent Hein van Eekert. Volgens de oud-prins van vorig jaar en adjudant van CV De Muggezifters draait het om 'investeren in de jeugd.' Op de bouwlocatie in Netersel wordt deze zaterdag de daad bij het woord gevoegd. Een Raad van Elf van drie turven hoog, voorzien van rode capes en een wapperende fazantenveer op een goudgerande steek, paradeert parmantig rond. Schoolkinderen oefenen een polonaise en delen presentjes uit, alsof de optocht al in volle gang is.

"Er is even een dip geweest", erkent Van Eekert. "Daarom proberen we nu ieder jaar de jeugd te enthousiasmeren voor carnaval. Zodat ze met de optocht mee willen lopen. Je moet vooral luisteren naar de jeugd. Wat doen ze graag? We bezoeken basisscholen om te laten zien dat we interesse in de jeugd hebben. Dat we het leuk en fijn vinden als ze met carnaval meedoen. We geven gastlessen over het bouwen van carnavalswagens, de optocht, het tonpraten en de historie van het carnaval."

De Muggezifters bieden meer dan 'theorielessen'. De carnavalsvereniging heeft vijf onderstellen gebouwd voor de kinderen. "Vijf uit de kluiten gewassen bolderkarren", omschrijft de adjudant. Met de stalen frames op wielen krijgt de jeugd een basis om zelf een carnavalswagen te bouwen.

Geef de jeugd een kans om te 'shinen', meent Van Eekert. "Iedereen mag op het podium en krijgt evenveel aandacht. Het leuke daaraan is dat ze allemaal even hard staan te klappen voor elkaar. In die zin is er geen concurrentie maar samenwerking."

Vivian Maas is als twintiger een ervaren wagenbouwer. Zij en haar leeftijdsgenoten weten haast niet beter dan dat het zo hoort. Ze hebben zich verenigd in carnavalsgroep De Barbiertjes. Een van de vele hechte vriendengroepen in het dorp. "In de Kempen wordt carnaval vanuit de gemeenten en basisscholen aangestuurd. De jeugd wordt overal bij betrokken. Dan blijft het enthousiasme doorgroeien. Iedereen motiveert elkaar. Ieder kan lekker zijn eigen ding doen. Je leert ervan en je haalt er veel voldoening uit."

De opmerkelijke groei die ze in Bladel en de kerkdorpen beleven, omschrijft de adjudant als 'gedoseerd'. De Muggezifters willen niet massaal met zijn allen meer en meer. "Van kleins af aan groeien is het beste. De wagenbouwers die nu achttien tot twintig jaar zijn, begonnen zelf toen ze twaalf of dertien waren. Zij geven op hun beurt het stokje weer door aan de jongere garde die nu op de basisschool zit. Ze leren van de oudere jeugd de kneepjes van het vak." Dat blijkt. Rafke (7) heeft een frietkar gebouwd voor de optocht. Daar wil ze het niet bij laten. "Als ik later groot ben, wil ook carnavalswagens bouwen. Ik vind het leuk omdat je samenwerkt, samen bent en af en toe ook gekke dingen doet." Carnaval in een notendop. De missie van De Muggezifters lijkt meer dan geslaagd.