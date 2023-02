Schietpartij in Oss: vrouw (36) weer vrij, nog wel verdachte

De vrouw uit Oss die zaterdag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in haar woonplaats, is zondag vrijgelaten. De vrouw blijft wel verdachte in het onderzoek, meldt de politie. Een 40-jarige man uit Oss zit nog altijd vast en wordt gezien als hoofdverdachte.

Een man werd zaterdagmiddag rond tien voor half een in de middag in zijn bus beschoten aan de Thorbeckestraat in Oss, hij wist zelf naar een huisartsenpost te rijden voor hulp. Het slachtoffer raakte gewond maar is buiten levensgevaar. De politie zocht vervolgens met een politiehelikopter naar de schutter en deed een inval bij een woning op een woonwagenkamp aan de Wapendrager in Oss. Daar zou de verdachte, een 40-jarige man uit Oss, zich bevinden. Uiteindelijk is die verdachte zaterdag later op de dag aangehouden. De 36-jarige vrouw uit Oss werd ook zaterdag aangehouden, op een andere locatie dan de hoofdverdacht. De politie doet nog altijd onderzoek naar de schietpartij en vraagt getuigen om zich te melden. LEES OOK: Inval op woonwagenkamp en zoektocht met helikopters na schietpartij in Oss Man en vrouw uit Oss aangehouden voor betrokkenheid bij schietpartij