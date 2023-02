Spookrijden en met hoge snelheid voetganger doodrijden: 7 jaar cel geëist

Tegen een 22-jarige Rotterdammer die vorig jaar mei in het centrum van Tilburg een 66-jarige inwoner van die stad doodreed, is dinsdag door justitie zeven jaar cel geëist en tien jaar rijontzegging. Chauffeur Mustaffa S. is aangeklaagd voor het opzettelijk doodrijden van iemand en doorrijden na het ongeval, terwijl hij wist dat het slachtoffer dood was. De verdachte reed met 117 kilometer per uur over de Besterdring tijdens de fatale aanrijding. “Ik dacht dat ik een goede chauffeur was”, reageert de verdachte uit Rotterdam.

Uit metingen blijkt dat de Rotterdammer op de Paleisring tussen de 98 en 113 kilometer per uur reed, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Zijn vrienden verklaren later bij de politie dat ze bang waren in de auto en dat ze Mustaffa roekeloos vonden rijden. “Ik wist daar niks van. En de rijstijl van die jongens is niet anders dan die van mij”, oppert de verdachte.

Op de plek van het ongeval liep de snelheid op tot 117 kilometer per uur. “Ik wilde een auto inhalen.” Mustaffa kent de Besterdring goed. Zijn broer heeft daar een avondwinkel en de Rotterdammer was daar bedrijfsleider. “Ik heb de hele rit onverantwoord gereden, dat geef ik toe. Maar in mijn beleving steekt daar bijna nooit iemand over, het is geen excuus.” Zijn woorden zorgen voor veel emotie bij de nabestaanden. Ook de verdachte schiet even vol: “Ik heb die hele avond onverantwoord en hard gereden.”

Nadat de Tilburger is geschept, rijdt Mustaffa nog zo’n 400 meter verder. Dan vlucht hij de Burger Company in. Zijn vrienden wassen zich en trekken andere kleding aan. Mustaffa zelf vlucht na een kwartier via het dak van het restaurant. “Ik was in paniek, ik kon niet meer nadenken. Ik bevroor volledig. Ik heb mijn verloofde gebeld maar daar kan ik niks meer van herinneren”, vertelt de Rotterdammer terwijl hij in tranen uitbarst. “Ik wist dat het geen zin had om de man te helpen omdat hij toch dood zou zijn. Ik wilde in het restaurant gewoon wachten tot de politie zou komen. Maar ik raakte nog meer in paniek en ben weggelopen.”