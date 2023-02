Omstreden hoofdopleider GGzE mag weer werken bij Maastricht University

Hoogleraar Machteld Marcelis mag haar werk aan de Universiteit Maastricht voortzetten. Er lopen twee onderzoeken naar haar na meldingen over sociale onveiligheid. Het onderzoek op de universiteit pleit haar nu vrij. Het tweede onderzoek loopt bij de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). Ze was daar hoofdopleider van de opleiding psychiatrie en legde haar werk neer, in afwachting van het onderzoek. Of ze ook bij de GGzE weer aan het werk mag, is nog niet duidelijk.

Marcelis kwam vorig jaar onder vuur te liggen na klachten die bij zowel de GGzE als de Maastricht University werden ingediend. Bij de GGzE was ze hoofdopleider van de opleiding psychiatrie. Meerdere (oud-) artsen in opleiding tot psychiater hadden zich beklaagd over de samenwerking met haar. Ze legde haar werk als hoofdopleider neer en zou zeker niet voor 1 maart terugkomen. Het is niet duidelijk wat er na die datum gebeurt. "We zijn met haar in gesprek. Verder is er nog weinig over te zeggen", laat een woordvoerder van de GGzE weten.

Sociale onveiligheid

Ook bij Maastricht University kwamen in de zomer van vorig jaar meerdere klachten over haar binnen. Er zou mogelijk sprake zijn van sociale onveiligheid. Marcelis is daar hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie. De universiteit startte afgelopen zomer een onderzoek. In de tussentijd mocht de hoogleraar haar wetenschappelijke werk voortzetten.

Communicatie

Onderzoekers spraken met verschillende betrokkenen op de universiteit, zoals de promovendi die Marcelis begeleidde en andere wetenschappers die met haar hebben samengewerkt. De meldingen over Marcelis gingen vooral over 'uiteenlopende verwachtingen'. "Dan moet je denken aan promovendi die stuk voor stuk verschillende verwachtingen over de begeleiding koesteren", aldus collegevoorzitter Rianne Letschert. "Het draait in dit geval allemaal om communicatie."

Van sociale onveiligheid is geen sprake, concluderen de onderzoekers. Wel zitten alle artsen in opleiding en andere promovendi in een afhankelijke positie. Maar binnen de universiteit wordt genoeg gedaan om te voorkomen dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

LEES OOK:

Hoofdopleider psychiaters bij GGzE ook onder vuur bij Maastricht University

Psychiatrie-opleiding GGzE in Eindhoven mag tóch door, wel onder toezicht