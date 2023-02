Man ontvoerd voor de ogen van zijn gezin: twee mannen opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft twee mannen opgepakt voor de vermissing van de Roosendaalse ondernemer Jamal B. De Roosendaler werd in de zomer van 2020 voor de ogen van zijn gezin ontvoerd in de Spaanse badplaats Marbella. Voor zijn leven wordt gevreesd.

Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial. Zeker zes anderen zijn ook verdachte in de zaak. De arrestanten zouden twee Fransen zijn van 37 en 42 jaar. Ze zouden lid zijn van een gewelddadige criminele organisatie.

Spectaculaire ontvoering

In augustus 2020 werd de man op spectaculaire wijze ontvoerd. Op een parkeerplaats voor een restaurant in Marbella werd hij met twee auto's klemgereden. Acht zwaarbewapende ontvoerders verkleed als politiemensen sleurden hem uit zijn auto en namen hem mee.

Zijn vrouw en vijf kinderen waren getuige. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de Nederlander van Marokkaanse komaf. Er wordt gevreesd voor zijn leven.

Spaanse media brengen hem in verband met de onderwereld, maar zijn familie zegt dat hij gewoon een keurige makelaar is die in onroerend goed zit.

Beloning

De familie van de man loofde eind januari een beloning van 100.000 euro uit voor degene die de gouden tip zou geven. De anti-narcoticabrigade die bezig is met het onderzoek vermoedt dat er sprake is van een afrekening in het criminele circuit, maar zijn vrouw bestrijdt dat.

Mogelijk heeft de ontvoering iets te maken met zijn oom Saïd C., ook uit Roosendaal. Die wordt verdacht van wiet-export vanuit Roosendaal en Etten-Leur naar Frankrijk. Dat onderzoek kwam in 2015 met een reeks arrestaties in het nieuws. In Breda wordt een rechtszaak voorbereid tegen hem en 13 andere verdachten.

C. is in Roosendaal bekend omdat hij eind jaren '90 de uitbater was van een coffeeshop, op de hoek van de Stationsstraat en de Vughtstraat.

Spookvilla

Said C. of zijn familie heeft een villa aan de Roosendaalse Robijndijk. Daar is beslag op gelegd omdat het OM denkt dat het met drugsgeld is betaald. Het pand kwam begin 2022 in het nieuws toen jongeren naar binnen waren geslopen en slaande ruzie kregen met de vermoedelijke beheerders.

In Marokko wordt Said C. ook verdacht van het financieel steunen van protesten in het noorden van het land. Hij was daar eerder parlementslid en is fel criticus van koning Mohammed VI.

