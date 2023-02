112-nieuws: fietser (76) aangereden, man rijdt door • gaslek bij adjudant

15.45

Even dreigde vanmiddag dat er een kink in de kabel zou komen voor een van de adjudanten van caranavalsstichting De Muuzevangers in Maarheeze. Bij zijn huis aan de Gentiaanstraat was een gaslekkage ontstaan. Op de oprit van zijn huis was een gasleiding beschadigd geraakt nadat er een grondpen in de grond was geslagen. De grondpen was nodig voor versteviging van een grote partytent.

De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de omgeving geen risico zou lopen en netwerkbeheerder Enexis heeft het gaslek gedicht. Uiteindelijk was er geen gevaar voor de buurt en kan het feest bij de adjudant ‘gewoon’ doorgaan.