Carnaval: Oeteldonk is vol • brand bij carnavalsmis

De carnavalsoptocht in Nuenen

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste carnavalsnieuws in onze provincie. We zijn bij de kleurrijkste optochten, leutigste feesten en onder de fervente carnavalsvierders. Fijnfisjenie in Brabant!

Liveblog

16.05 In Made is het gezellig druk vanwege de optocht Wachten op privacy instellingen... Ook in deze optocht valt er veel te lachen. Wachten op privacy instellingen...

15.40 Kom niet naar het centrum, 'Oeteldonk is vol' De gemeente roept carnavalsvierders op niet naar het centrum van Den Bosch te komen vanwege de drukte. Zondagmiddag gaf prins Amadeiro het startsein voor carnaval in Oeteldonk. Dat gaat altijd gepaard met de nodige rituelen. Zo arriveert Amadeiro klokslag 11.11 op perron 1 van het station. Bij zijn onthaal kon Amadeiro al rekenen op veel publiek. Wachten op privacy instellingen...

15.30 Brand tijdens de carnavalsmis in Den Bosch Gelukkig waren de carnavalsbrandweermannen snel paraat om met veel bombarie het vuur te doven.

15.10 Prins Amadeiro XXVI luidt Carnaval in Met zijn aankomst op perron 1 en vervolgens zijn eerste stap op de stapsteen heeft Prins Amadeiro het startsein gegeven voor carnaval in Oeteldonk. En daar gaat hij weer voor de 26ste keer. (foto:Marcel van Dorst/EYE4images)

14.20 Bukken, tijdens d'n Opstoet in Kruikenstad Er stond geen bordje 'Max. doorrijhoogte'. (foto: Corrado Francken) Hapt ze wel of nie? Fijn visje nie? (foto: Marielle Bijlmakers)

14.10 In Nuenen is de optocht in volle gang Wachten op privacy instellingen... Met een boerenknipoog loopt daar de laatste koe (foto:René van Hoof)

13.55 Met een kater brunchen in 't Kielegat Voor prins Arie is dit het vierde en laatste jaar dat hij heerst tijdens in Breda tijdens carnaval. Met een kater verscheen hij aan de brunch. Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen...

13.00 Last minute carnavalswagen fiksen Wachten op privacy instellingen...

12.45 Gebroken been zorgt voor inventief pèkske Wachten op privacy instellingen...

12.35 Oud-prins Harrie de Greeff van Pothuusburg is zaterdag overleden Oud-prins van Pothuusburg Harrie de Greef is zaterdagavond op de traditionele Graafse avond overleden. Dat laat C.V. Pothuusburg zondag weten. Carnaval in Pothuusburg, zoals Grave deze dagen genoemd wordt, gaat zondag door. Dat is volgens de carnavalsvereniging op 'uitdrukkelijke wens' van de echtgenote en kinderen van De Greef besloten. "Zoals Harrie het gewild zou hebben." LEES OOK: Oud-prins Pothuusburg overleden: feest gaat door 'zoals Harrie had gewild'

12.10 Over bergen afval stroomt het bier de kroegen in ANP fotograaf Rob Engelaar legde zondagmorgen vast dat het bevoorraden van Eindhovense café's een bijzondere aangelegenheid was door de bergen opgestapeld vuilnis. Wachten op privacy instellingen...

11.50 Ludiek verkeersbord Huibuukeland verdwenen De carnavalsstunt in Overloon is zondag al gesaboteerd. De carnavalsvereniging had een verkeersbord geplaatst waarin verkeersdeelnemers werden gewaarschuwd voor de vele verkeersborden in Huibuukeland. Het verkeersbord is alweer verdwenen. (foto: privécollectie) Zondagmorgen bleek het bord verdwenen en de organisatie wist van niks. Mogelijk dat het verkeersbord vanmiddag in de optocht opduikt.

11.15 Je kan mijn rug op in Beugen In Verkeskop is het traditionele Knakworstrennen begonnen. De eerste race ooit werd in 1985 gehouden en beviel zo dat het ieder jaar herhaald wordt. Alleen in coronatijd lag het stil. Vorig jaar ging het mis toen een steiger met toeschouwers omviel. Vijf mensen raakten hierbij gewond. Sinds januari 2020 behoren de Knakworstrennen officieel tot immaterieel erfgoed in Nederland. LEES OOK: Knakworstrennen in Verkeskop: 'Koning worden is een jongensdroom'

10.55 Allemaal in hetzelfde chique Pekske in Lampegat Heks, alien of non: met z'n allen in hetzelfde pèkske, dat schept een band. We gingen de straat op in Lampegat en ontdekten een heleboel groepen die met z'n allen dezelfde outfit dragen tijdens carnaval. De een nog chiquer dan de ander en sommige outfits worden zelfs gezien als een ware attractie. Lees ook: Met z'n allen in hetzelfde pak: dit waren de mooiste groepen in Lampegat

10.45 Oeteldonk maakt zich op voor de intocht prins Amadeiro Om 11.11 arriveert Z.K.H. Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo, Ridder van het Reksam, Heer en Meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz., enz., enz., en zijn adjudant op Oeteldonk Centroal. Wachten op privacy instellingen... Om 12.00 vertrekt de prins en zijn gevolg naar de Markt voor de nodige plechtigheden en officiële start van carnaval. Wachten op privacy instellingen...

10.00 Optochten te volgen via Roeptoetgat De optocht van Roosendaal, Tullepetaonestad , van zaterdag is te bekijken vanaf 10.00 bij Omroep Brabant, oftewel Roeptoetgat tijdens carnavalsdagen. Om 13.00 is de optocht in Kruikenstad, Tilburg, live via deze carnavalszender te volgen.

09.45 Heel veel verkeersborden in Huibuukeland Carnavalsvereniging De Huikuuke heeft weer een stunt uitgehaald na de sleuteloverdracht in Overloon. De huidige heersers van Loën storen zich aan de vele verkeersborden in het dorp. Het leek hun verstandig om verkeersdeelnemers te waarschuwen voor het woud aan verkeersborden, met een nieuw verkeersbord. Pas op in Overloon: Hiël veul borden! (foto:Albert Hendriks)

09.35 Vanuit het noorden langzaam droog Tot laat in de middag kan het in het zuidoosten blijven miezeren, meldt Weerplaza. In het noordwesten laat het zonnetje zich dan ook als eerste zien. De temperatuur ligt tussen de 8 en 10 graden en de wind is matig.