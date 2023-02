Man (71) is geheugen kwijt nadat inbrekers hem met gereedschapskist slaan

De man van 71 die eind januari zwaargewond raakte in Willemstad toen hij twee inbrekers probeerde tegen te houden, kampt sindsdien met geheugenverlies. Hij kreeg een klap met een zware gereedschapskist. Het slachtoffer, zijn vrouw en hun zoon ondervinden ook nog steeds emotionele schade van wat hen die avond is overkomen. De politie heeft dit dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

In dit tv-programma van AVROTROS werd ook een kort signalement van de twee verdachten gegeven. Ze zijn beiden 20 tot 25 jaar en hun lengte wordt geschat op 1,80 meter. Van één van hen is een compositietekening gemaakt. Dit was mogelijk, omdat de zoon van het slachtoffer hem in zijn ogen heeft gekeken. Deze man heeft donker haar en had die dag een baardje alsof hij zich een paar dagen niet had geschoren. De zoon van het slachtoffer is nog achter de daders aan gerend en zag hoe zij in een donkerblauwe of -grijze auto, type sedan, zijn weggereden.

Gestommel bij de buren

De vrouw en de zoon van het slachtoffer waren in de ouderlijke woning aan de Boudewijn Drenkwaartlaan toen ze tegen zes uur ’s avonds gestommel bij de buren hoorden. De vrouw schoof de gordijnen voor een van de ramen van haar huis weg, keek door het raam en zag dat er twee inbrekers bezig waren. Direct belde ze de politie.

Ondertussen kwam de 71-jarige man thuis, hij was die middag gaan vissen. Zijn zoon vertelde hem op fluistertoon dat er twee inbrekers bij de buren hun slag hadden willen slaan. Samen hadden ze plan opgevat het tweetal te verjagen, waarbij de zoon gebruik wilde maken van een bezem.

'Herstel zal enige tijd duren'

De dieven voelden zich betrapt en renden weg, maar sloegen ondertussen de man van 71 wel met een zwaar en goed gevulde gereedschapskist tegen de grond. Dit gebeurde in een steegje achter het huis van de man. Terwijl de inbrekers het hazenpad kozen, werd het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij moest direct worden geopereerd om de druk in zijn hoofd te verminderen, waarbij een metalen plaat in zijn hoofd werd gezet. Hij is inmiddels thuis, maar het herstel zal volgens de politie nog wel enige tijd duren.