Zware mishandeling bij partycentrum schokt eigenaar: 'Dit raakt iedereen'

Chris Aerts is geschrokken van de beelden van een zware mishandeling op de stoep van partycentrum Hercules in Diessen. Dat laat de eigenaar van het partycentrum weten aan Omroep Brabant.

“De beelden liegen niet. Dit raakt iedereen in Diessen”, vertelt hij. Dinsdagavond rond elf uur werd een 16-jarige jongen ernstig mishandeld door een groep jongens. Op de beelden is te zien hoe de verdachten het slachtoffer schoppen en slaan. Omstanders grijpen niet in.

Aerts heeft niks meegekregen van de mishandeling. Wel laat hij weten dat hij een van de verdachten rond half elf ’s avonds buiten heeft gezet omdat hij ‘opgefokt’ was. Verder spreekt hij van een zeer geslaagd carnavalsfeest dat zonder problemen is verlopen.

Maar buiten ging het dus flink mis. Aerts laat weten dat twee verdachten die op de beelden te zien zijn, hun excuses hebben aangeboden bij hem. “Maar dit gaat niet om mij, maar om het slachtoffer”, zegt hij hierover. De verdachten komen uit Diessen, zegt Aerts. Hij weet ook wie het zijn, maar hij wil verder niks over hen kwijt. Ook heeft Aerts kort contact gehad met het slachtoffer, al wil hij niet zeggen hoe het met hem is. De politie is inmiddels ook langs geweest in het partycentrum.

Een politiewoordvoeder liet donderdagmorgen weten dat het 16-jarige slachtoffer aangifte heeft gedaan. Er is nog niemand opgepakt.

Beelden van de mishandeling: