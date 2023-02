Verwoestende aanslagen op Poolse supermarkten: tot 8 jaar cel

De vijf mannen die tussen december 2020 en januari 2021 betrokken waren bij een serie bomaanslagen op Poolse supermarkten, moeten tot acht jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Alkmaar vrijdagochtend. In onze provincie was het destijds raak in Heeswijk-Dinther en Tilburg.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 waren er vijf aanslagen bij Poolse supermarkten. Buiten onze provincie werden ook zaken in Aalsmeer, Beverwijk (tweemaal) getroffen. De verwoestende explosies veroorzaakten voor honderdduizenden euro's schade. De rechtbank noemde de reeks aanslagen 'van een brutaliteit van de buitencategorie'. Ook zei de rechter dat het gemak waarmee ze werden gepleegd 'doet vermoeden dat de daders geen moment hebben nagedacht over de gevolgen voor de slachtoffers'. De hoogste straf, acht jaar, was voor Serginio S. (28). De rechtbank denkt dat hij de aanslagen coördineerde. Het OM eiste vorige maand zelfs negen jaar cel. De jongste verdachte, Hyron A. (21) kreeg 22 maanden jeugddetentie opgelegd, waarvan 11 voorwaardelijk. Hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten.