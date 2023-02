Ernstig zieke burgemeester is uitbehandeld en stopt: 'Verdrietig besluit'

Paul Rüpp (65) stopt als burgemeester van de gemeente Maashorst. Vorig jaar bleek hij blaaskanker te hebben en in december meldde hij zich ziek. Inmiddels is duidelijk dat zijn behandeling niet is aangeslagen. Rüpp heeft daarom moeten beslissen met de behandeling te stoppen. "Dat ik deze keuze zo snel moet maken, is een grote teleurstelling."

Inmiddels is duidelijk geworden dat de behandeling niet is aangeslagen bij Rüpp. Daarom trekt hij zich terug als burgemeester vanaf 1 april laat hij weten in een verklaring. "Mijn gezondheid is kwetsbaarder geworden in plaats van beter. Ik heb er dan ook voor gekozen geen verdere behandelingen meer te ondergaan. Dat dit een verdrietig en moeilijk besluit is, spreekt voor zich."

Omdat niet duidelijk was wanneer en of Paul Rüpp terug zou keren, is Rianne Donders inmiddels geïnstalleerd als waarnemend burgemeester. Ze is geschrokken van het nieuws. “We hadden het Paul zó gegund dat het anders zou lopen en niemand had zo snel na zijn ziekmelding verwacht dat zijn ziekte zich versneld in negatieve zin zou ontwikkelen. We zijn er stil van en wensen hem en zijn dierbaren heel veel sterkte."

Voordat Paul Rüpp burgemeester in Maashorst werd, had hij al een rijke bestuurdersloopbaan. Begin jaren 90 werd hij wethouder voor het CDA in Uden om daarna directielid te worden van Beter Bed. Hij keerde in 2003 terug in de politiek als lid van Gedeputeerde Staten in Brabant. De afgelopen jaren nam Rüpp plaats in tal van besturen en raden van commissarissen. Daarnaast was hij Kamerheer voor de koningin en later koning in Brabant.

LEES OOK:

Rianne Donders vervangt Paul Rüpp als burgemeester in Maashorst

Burgemeester meldt zich ziek om zich te laten behandelen tegen kanker

Paul Rüpp wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Maashorst