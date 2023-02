Man zwaargewond teruggevonden na marteling in het criminele circuit

Een verdacht busje dat woensdagavond tot diep in de nacht onderzocht werd door de politie in Eindhoven, blijkt betrokken te zijn bij een mogelijke ontvoering. Dat meldt de politie. Volgens het Eindhovens Dagblad is het slachtoffer zwaargewond teruggevonden nadat hij gemarteld was.

Volgens een woordvoerder gaat het om een 'mogelijke ontvoering in het criminele circuit.' Het vermoedelijke slachtoffer is weer terecht. Het Eindhovens Dagblad meldt vrijdag dat een 37-jarige man uit de regio Nijmegen zwaargewond is gevonden in het Vlaamse Poppel en dat er een 23-jarig Belg is aangehouden. Het zou gaan om een marteling in het drugsmilieu. Hij zou daarbij minstens één vinger zijn kwijtgeraakt. Witte pakken

Woensdagavond deed de politie uitgebreid onderzoek bij een grijs bestelbusje dat schuin in de berm stond geparkeerd langs de Aalsterweg in Eindhoven. Agenten in witte pakken onderzochten de wagen en de omgeving waaronder een nabijgelegen bosje. Een speurhond werd ingezet en er werd bewijsmateriaal verzameld. De politie sprak van een verdachte situatie maar wilde verder niets kwijt over de aanleiding. De politie doet ook nu verder geen mededelingen, het onderzoek loopt nog steeds. LEES OOK: Verdacht busje in de berm zorgt voor uitgebreid politieonderzoek