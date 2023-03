CDA-politicus Paul Rüpp (65) overleden aan gevolgen van kanker

Paul Rüpp is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was tot voor kort nog burgemeester van de gemeente Maashorst en een prominent CDA-politicus in Brabant. Rüpp moest in december 2022 zijn werk als burgemeester neerleggen en besloot drie maanden later definitief terug te treden omdat zijn behandeling niet aansloeg.

Rüpp werd eind 2021 benoemd tot waarnemend burgemeester van Maashorst. Deze gemeente ontstond op 1 januari vorig jaar door de fusie van Uden en Landerd. Eind juni vorig jaar droeg de gemeenteraad hem voor als nieuwe burgemeester. Van een officiële beëdiging kwam het nooit. Die werd door zijn ziekte een week van tevoren geannuleerd.

In het najaar van 2022 werd een ongeneeslijke vorm van blaaskanker ontdekt met uitzaaiingen. Omdat de behandeling niet te combineren viel met zijn drukke agenda, meldde hij zichzelf in december ziek. Hij hoopte toen nog terug te kunnen keren zodra de tumoren onder controle waren.

Omdat zijn behandeling niet aansloeg en hij alsmaar zieker werd, stopte hij drie maanden later definitief als burgemeester. "Ik heb ervoor gekozen geen verdere behandelingen meer te ondergaan, een verdrietig en moeilijk besluit", zei Rüpp toen, die zijn tijd en energie volledig aan zijn gezin wilde besteden.

Straaljagerpiloot

Paul Rüpp werd in 1957 geboren in Breda, maar verhuisde op zijn derde naar Uden. Na afronden van het gymnasium aan het Kruisheren Kollege in Uden, wilde hij straaljagerpiloot worden. Hij werd aangenomen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, maar werd toch afgekeurd door zijn te lange benen.

Rüpp studeerde even aan de landbouwhogeschool in Wageningen, maar koos uiteindelijk voor Nederlandse taal- en letterkunde in Nijmegen. Vanaf 1981 was hij docent Nederlands op zijn oude middelbare school in Uden en hij bleef dat tot 1992.

Politicus

Rüpp was actief in allerlei besturen en verenigingen en stond als voorzitter en hoofdredacteur aan de wieg van de eerste lokale omroep van Uden. Eind jaren 80 werd hij politiek actief voor het CDA in Uden, eerst als gemeenteraadslid en vanaf 1991 als wethouder.

Vanaf 2003 was hij zes jaar gedeputeerde in Brabant. Provinciewoordvoerder Arnoud Reijnen herinnert zich Paul Rüpp als een 'stevige' bestuurder met een duidelijke mening waar hij ook voor uitkwam. "Tegelijkertijd was hij heel benaderbaar, maatschappelijk betrokken en hij had echt humor. Een eigenheimer, maar ik mocht hem graag."

Nek uitsteken

Reijnen vindt dat Rüpp in zijn tijd als gedeputeerde vooral veel heeft betekend voor de woningbouw in Brabant. "Hij stak ook zijn nek uit. De provincie en ZLTO hadden toen geen goede band. Hij ging er gewoon naartoe, het hol van de leeuw in om die band te herstellen. Dat vond ik erg sterk."

Bij Avans Hogeschool kon Rüpp zijn ervaring als bestuurder en onderwijzer combineren. Hij werd voorzitter van het college van bestuur in 2009 en bleef dat tot hij in 2021 burgemeester werd van Maashorst. Een kleine twee weken geleden werd Rüpp nog geëerd door Avans met een groot schaakspel in de tuin van de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Hij was tot ieders verrassing zelf bij die onthulling aanwezig.

Kamerheer

In 2013 werd Rüpp Kamerheer in Brabant voor koningin Beatrix en later Koning Willem-Alexander. Kamerheren ondersteunen en adviseren de koning onder meer bij de voorbereiding en uitvoering van koninklijke bezoeken. "Ik ben zeer vereerd dat ik deze mooie functie mag bekleden", liet hij toen weten.