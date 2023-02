Dronken mannen die pony meenamen naar terras uitgenodigd voor verhoor

De mensen die half januari betrokken waren bij het meenemen en vastbinden van een pony op het terras van Grand Café Carras in Den Bosch zijn door het Openbaar Ministerie uitgenodigd voor verhoor. Daarna wordt de beslissing genomen wat er met deze zaak gaat gebeuren, laat een woordvoerder van het OM weten.

Bedrijfsleider Kayleigh Tijl van het Grand Café aan de Karrenstraat wist maandagmiddag 16 januari niet wat ze zag. "Rond halfvijf kwamen twee mannen de zaak binnen die wat wilden eten aan de bar. Op een gegeven moment vroegen ze of ze iets van brood konden krijgen voor Chrisje. Ik wist niet wie Chrisje was, totdat ik buiten kwam en een pony op mijn terras stond."

In de maling

Ze dacht dat ze in de maling werd genomen. "Menen jullie oprecht dat jullie een pony hebben meegenomen in de stad?", vroeg ze de mannen. "Ja hoor, Chrisje ging volgens die mannen overal mee naartoe, ze vonden dat heel normaal."

Het dier hadden ze bij hun binnenkomst vastgemaakt aan een tafelpoot en zo achtergelaten. Gelukkig kreeg Chrisje volgens Kayleigh genoeg aandacht van alle voorbijgangers. "Wij hebben zelf wortels gegeven en een dekentje over Chrisje gelegd, want het was best wel regenachtig weer. Gelukkig is ze best wel verwend in de tijd dat ze hier heeft gestaan."

Binnengebracht bij café De Sjeng

Uiteindelijk werd het dier opgehaald door de dierenambulance. De dronken mannen wilden de pony zelf meenemen, maar dat mocht niet omdat ze niet konden bewijzen dat het hun dier was.

Eerder op de dag bleken de mannen het dier ook al mee naar binnen te hebben genomen bij café De Sjeng.

'Kwajongensstreek'

Een paar dagen na alle ophef werd duidelijk dat een van de betrokkenen CDA-raadslid Sjors Pardoel van de gemeente Maasdriel is. CDA-fractievoorzitter Robert van Dijk sprak van een 'kwajongensstreek' en 'jeugdige onbezonnenheid'. "Maar het is wel erg ongepast voor iemand die in de gemeenteraad zit."

In een verklaring liet Pardoel weten dat hij de pony samen met een vriend voor de grap had gekocht en dat het de bedoeling was om het dier naar de kinderboerderij van een van zijn vrienden te brengen. Zover kwam het niet, vanwege de onverstandige beslissing van het duo om eerst de horeca in de Bossche binnenstad te gaan bezoeken met het paardje.

Het CDA besloot na beraad dat Pardoel vooralsnog niet weg hoeft als raadslid. Na een stevig gesprek werd besloten tot een 'periode van bezinning', waarin Pardoel wordt gecoacht.

