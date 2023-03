Louc werd doodgestoken in de gevangenis, dader krijgt 8 jaar cel en tbs

De tiener die vorig jaar een andere gevangene doodstak in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda moet jarenlang de cel in. "Hij is een gevaar voor anderen", oordeelde de rechtbank die acht jaar gevangenisstraf oplegde en tbs met dwangverpleging. Dat was ook gevraagd door de officier van justitie.

Gerard S. (19) stak vorig jaar op 15 april medegedetineerde Louc (19) dood met een koksmes. Hij stak een andere jongen in zijn arm en borst. S. maakte ook steekbewegingen naar twee groepsleiders van de jeugdgevangenis. Waarom hij dat deed, is niet bekend. “De aanval kwam uit het niets. Louc heeft geprobeerd de verdachte tegen te houden maar heeft het met de dood moeten bekopen,” oordeelde de rechtbank. Volgens de rechtbank handelde Gerard S. in een opwelling en heeft hij de moord niet vooraf beraamd. Dat betekent dat hij veroordeeld werd voor doodslag. Gerard S. is ook verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. 'Poging tot verkrachting'

Gerard S. vertelde tijdens het proces dat hij ze hem treiterden, sloegen en kleineerden. Hij zei ook dat Louc hem probeerde te verkrachten. De advocate van Gerard sprak van een paniekaanval en vroeg om vrijspraak. Tijdens het proces werd ook duidelijk dat de groepsleiders nauwelijks iets merkten van problemen. De sfeer was juist goed. De rechtbank vond ook dat er onvoldoende bewijs was voor dat pesten. 'Psychopatisch'

Psychiaters en psychologen hebben Gerard onderzocht. Ze zagen bij de 19-jarige een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en paranoïde trekken. Ook het woord ‘psychopatisch’ viel tijdens het proces. S. heeft sinds zijn 15e allerlei problemen en heeft een strafblad voor diverse geweldsmisdrijven. Het risico op herhaling wordt als 'hoog' ingeschat. Daarmee kan hij een gevaar zijn voor anderen. Vandaar het advies: behandeling in een tbs-kliniek. "Het is een advies dat we niet graag geven bij een negentienjarige," zei een van de drie behandelaars tijdens het proces. De rechtbank kwam woensdag tot de conclusie dat Gerard een gevaar is voor anderen: “Langdurige intensieve behandeling in een kliniek is noodzakelijk”.



Ouders

De verdachte en zijn advocaat waren woensdag niet bij de uitspraak. De ouders van Louc luisterden wel mee. De rechtbank kon zich daarom volledig tot hen richten en zei onder andere over de verdachte: “Hij heeft de nabestaanden onbeschrijflijk leed aangedaan. Zijn ouders dachten dat hun zoon op een veilige plek verbleef.” De vader en moeder van Louc dienden een schadeclaim in voor hun verdriet. 75.000 euro is toegewezen door de rechtbank. Ook de medegedetineerde krijgt smartengeld: 5000 euro. “Mohammed heeft zijn beste vriend zien sterven. Hij vertelde dat hij dagelijks de beelden voor zich ziet.” Twee groepsleiders hebben ieder ook recht op 1000 euro voor het toegebrachte leed. Ze werken allebei niet meer in de jeugdgevangenis. Gerard stak Louc dood in de gevangenis: ' Broer leg dat mes neer'