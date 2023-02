Gerard (19) stak Louc dood in de gevangenis: ‘Broer, leg dat mes neer!’

Gerard S. (19) stak vorig jaar een medegedetineerde dood in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Ook een andere jongen werd neergestoken. Gerard zegt nu dat hij dat deed omdat hij werd gepest, bedreigd en bijna verkracht. Maar begeleiders zetten daar vraagtekens bij, net als de officier van justitie: "Er leek geen enkele aanleiding." De officier eiste acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De steekpartij was op 15 april vorig jaar, op Goede Vrijdag. Het gebeurde in groep 6 van Den Hey-Acker. In de gemeenschappelijke ruimte met keuken, eettafel, bank, salontafel en pingpongtafel. Gerard wilde die dag koken. Hij kreeg een ui en een mes.

Maar Gerard kreeg woorden met zijn vrienden Mo en Louc. Vervolgens rende Gerard achter Mo aan en stak op hem in met een keukenmes. Toen kwam hij Louc tegen, die riep: “Broer, leg dat mes neer!” Daarop stak Gerard Louc (19) in zijn borst.

Louc overleefde de aanval het niet. Het ging heel snel, ook twee begeleiders werden door Gerard belaagd. Na afloop zagen twee ooggetuigen hem met de armen in de lucht staan: 'alsof hij de Champions League had gewonnen', vertelden ze later tegen de politie.

Pesten

Hij werd gepest, verklaarde Gerard de steekpartijen woensdag tijdens zijn proces in de rechtbank in Breda. “Het pesten was drie, vier weken bezig. Het ging om negeren, slaan, kleineren", vertelde hij. De pesters waren zijn vrienden Mo en Louc, zei Gerard.

Louc probeerde hem eens in de douche te verkrachten, vertelde Gerard met zijn hoofd gebogen. Maar daar is geen bewijs voor, bracht de officier van justitie daar tegenin. Groepsleiders vertelden juist dat de sfeer in zijn groep goed was. Gerard maakt het groter dan het was, zei een van hen. Waarom Gerard dan om zich heen stak, dat is de grote vraag.

'Licht gedoofd'

Op de zitting kwamen ook de slachtoffers aan het woord. De twee begeleiders die werden aangevallen, zijn gestopt in Den Hey-Acker. Ze voelden zich bedreigd, vertelden ze. Een van hen richtte het woord tot Gerard: “Ik denk dat jij niet echt oké bent in je hoofd, ik vind je een psychopaat. Je hebt een kort lontje. Ik gun je vergeving en genezing.”

De ouders van Louc hadden een foto van hun vermoorde zoon voor zich op tafel staan. Ze huilden. “Jij hebt Louc van zijn toekomst beroofd. Jij hebt het licht in ons leven gedoofd. Niets is meer wat het is, het komt nooit meer goed", zo zei de vader van Louc tegen Gerard. "Het kan me niks schelen wat er met jou gebeurt. Ik hoop dat jij op een dag werkelijk beseft wat je hebt aangericht."

Gestoord

Gerard was net 18 op de tijd van de steekpartij. Op die leeftijd willen deskundigen nog wel eens adviseren om iemand te berechten als minderjarige. Maar nu niet. Want Gerard vertoonde al langer afwijkend gedrag en heeft een fors strafblad.

Drie deskundigen hebben hem onderzocht en zien een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en paranoïde trekken. Ook het woord ‘psychopatisch’ viel. Het gevaar op herhaling is groot blijkt uit hun onderzoek. Daarom is het advies: behandeling in een tbs-kliniek. "Het is een advies dat we niet graag geven bij een negentienjarige."

De officier van justitie gaat daarin mee. Ook de samenleving tegen Gerard te beschermen. Hij eiste daarom acht jaar en tbs met dwangverpleging. Vanmiddag komt ook nog de advocaat aan het woord.

