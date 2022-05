De dodelijke steekpartij in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is nu ruim een maand geleden en er komen meer details naar buiten over wat er precies is voorgevallen. Het staat te lezen in een rapport dat is verschenen op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De steekpartij gebeurt in de keuken van het complex. Een jongen overlijdt, een ander raakt gewond. Een derde gedetineerde is verdachte in de zaak. Maar wat gebeurde er precies op die vrijdagmiddag? Waardoor ging het mis? Zo verliep de dodelijke steekpartij in Den Hey-Acker in Breda. Schreeuwend met een mes in zijn hand

Het is vrijdagmiddag 15 april, half vier. De verdachte, G., van 18 jaar loopt met een groepsleider naar het kantoor. Daar kreeg hij een mes om uien te gaan snijden in de keuken. Op dat moment kwam een andere groepsleider samen met twee gedetineerden L. van 19 en M. van 20 uit de slaapgang. De verdachte G. rent plotseling al schreeuwend met het mes in zijn hand op de 20-jarige jongen af. Die probeert te vluchten, maar glijdt onderuit. De jongen van 19 gaat tussen hen in staan, waarop de verdachte met het mes op hem insteekt. De jongen van 20 en de groepsleider vluchten het kantoor in. Beiden raken ook gewond door het mes. In het kantoor gaat de jongen van 19 opnieuw tussen de verdachte en de 20-jarige medegevangene staan. Hij wordt nogmaals gestoken. Een tweede groepsleider roept naar de verdachte dat hij het mes moet laten vallen. Uiteindelijk doet G. dat ook. Kort daarna kan hij worden aangehouden door de politie. Buiten bewustzijn

De jongen van 19 die probeerde de anderen te beschermen tegen de aanval van de jongen met het mes, raakt buiten bewustzijn. Als het gevangenispersoneel dat erbij was, geen pols meer voelt, beginnen ze te reanimeren. Als de ambulance er is, nemen medewerkers van de ambulance het over, maar ze kunnen niets meer betekenen. De jongen overlijdt aan zijn verwondingen. De 20-jarige medegevangene is gewond geraakt en wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later op de avond komt hij nog terug op Den Hey-Acker. LEES OOK: 19-jarige gevangene doodgestoken in jeugdgevangenis, 18-jarige opgepakt Slachtoffer dodelijke steekpartij in jeugdgevangenis is man uit Enschede Fatale steekpartij jeugdgevangenis: vier inspecties doen onderzoek Dodelijke steekpartij in Den Hey-Acker: 'Iedereen hier is aangeslagen' Geen scherpe messen meer in Den Hey-Acker na dodelijke steekpartij