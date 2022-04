Dodelijke steekpartij in Den Hey-Acker: 'Iedereen hier is aangeslagen'

Medewerkers van Den Hey-Acker zijn behoorlijk aangeslagen na de dodelijke steekpartij in hun inrichting van afgelopen vrijdag. Een jongen (19) overleed aan zijn verwondingen, een andere jongen (20) raakte ernstig gewond. Een medegevangene (18) is aangehouden. Medewerkers zijn zaterdagmiddag bij elkaar gekomen in een personeelsbijeenkomst om het gebeuren te bespreken en te verwerken.

"Iedereen in Den Hey-Acker is uiteraard aangeslagen", vertelt woordvoerder René Hut. "Maar we zien ook een grote betrokkenheid en inzet. Zaterdagmiddag is er een personeelsbijeenkomst geweest, waarbij uitgebreid is gesproken over de gebeurtenissen van vrijdag."

Nazorg

De medewerkers zijn onder de indruk van wat er is gebeurd. "Een afschuwelijk incident als dit heeft impact op iedereen. Waar nodig wordt nazorg geboden aan de betrokkenen."

Volgens Hut zijn ook veel medewerkers die vrij waren op vrijdag en zaterdag, toch naar de instelling gekomen. "Om elkaar te steunen. En om aandacht te hebben voor de jongens die bij ons verblijven. Dat is mooi om te zien." Het tekent volgens hem de medewerkers: "Ze zijn aangedaan, maar ook veerkrachtig. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten."

Ook de jongens die vastzitten bij Den Hey-Acker krijgen de ruimte om te verwerken wat er is gebeurd. "Met de jongens die bij ons verblijven wordt veel gesproken over wat er is gebeurd en ze hebben alle gelegenheid om te bellen met hun eigen familie."

Maatregelen

Of de dodelijke steekpartij gaat zorgen voor andere of nieuwe maatregelen binnen de muren van Den Hey-Acker, is nog onduidelijk. "Daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt een onderzoek in, zoals gebruikelijk is bij ernstige incidenten in een justitiële jeugdinrichting. Mochten daar aanbevelingen of aandachtspunten uit naar boren komen, dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag."

