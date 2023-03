Linda woont illegaal op vakantiepark en moet daar weg voor asielzoekers

De gemeente Meierijstad gaat 120 statushouders opvangen op vakantiepark Boschvoort bij Sint-Oedenrode. Dit plan heeft gevolgen voor mensen die nu illegaal permanent op het park wonen. Zoals Linda die nu in korte tijd op zoek moet naar een nieuw huis.

“Voor mij is het een plek van rust en vrijheid waar ik niet bang hoeft te zijn voor mijn ex”, zegt Linda. Dit is niet haar echte naam. Ze vertelt dit verhaal anoniem. Ze wil niet dat haar ex weet dat ze hier woont. “Ik heb een nogal gewelddadige ex”, zegt ze. “Ik woon hier nu bijna vier jaar.” Ze is niet de enige die zo op chaletpark Boschvoort woont. Iedereen met een eigen verhaal. “Er zijn meer mensen zoals ik”, zegt ze. “Maar ook mensen die er tijdelijk wonen door een scheiding. De meeste mensen wonen er al langer. Maar er zijn ook mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld een huis aan het bouwen zijn.”

"Ik wil niet terug naar de daklozenopvang."

Maar nu moeten zij van het park af. En dat al vrij snel . “Ik hoorde een maand geleden dat ik weg moet. Er werd gezegd dat de eigenaar het ging verkopen. Dat hij een ander aanbod heeft gekregen.” Voor 18 maart moet Linda weg zijn. “Ik moet dus nu met spoed op zoek naar andere woonruimte. Maar ik heb nog steeds niks gevonden. Daar maak ik me echt zorgen over”, zegt Linda. “Toen ik bij mijn ex wegging, heb ik al een tijdje in de daklozenopvang gezeten. Dat wil ik niet nog een keer, want dan zit ik tussen de drugsdealers en andere rare gasten.”

"Er is gewoon nergens plek."