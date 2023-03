25 frikandellen eten in een half uur en andere Brabantse topprestaties

Marianne van der Steen en Dennis van Hoek uit Tilburg beklimmen in een rotvaart een kolos van ijs. Het stel werd daarmee Europees Kampioen. Omroep Brabant dook in het eigen archief, op zoek naar sportieve en andersoortige topprestaties. Wat te denken van het record frikandellen eten of de schoonste wc-pot van Nederland?

Pijprokersgilde Wel eens van het wereldkampioenschap pijproken gehoord? De kans is niet zo heel groot, maar toch is er een heus Brabants Pijprokersgilde dat meedoet aan dat WK. Cees van Broekhoven uit Rijen was er zes keer bij en is al dertig jaar lid van het gilde. De tips van Cees: 'Tactisch roken." LEES OOK: Cees probeert wereldkampioen pijproken te worden: 'Met tactiek en ervaring'

Het Brabants Pijprokersgilde.

Schoonste wc-pot Als je nodig naar de wc moet, is het te hopen dat je in de buurt van Welberg bent. Want het openbare toilet van Stella Maris, een pension voor arbeidsmigranten, blinkt het hardst en is als allerschoonste uit het Nationale Toiletonderzoek 2013 naar voren gekomen. LEES OOK: Hoge nood? Schoonste wc-pot van Nederland staat in Welberg

Het toilet van Stella Maris blinkt.

25 frikandellen in een half uur Vijfentwintig frikandellen binnen een halfuur eten en dan ook nog deze kingsize portie twintig minuten binnen zien te houden. Die prestatie leverde de 22-jarige Kevin van Ooijen uit Oss in 2015 in Schiedam. Van Ooijen mocht zich een jaar lang wereldkampioen frikandellen eten noemen. LEES OOK: Kevin van Ooijen uit Oss wereldkampioen frikandellen eten, 25 stuks binnen een half uur

Nagels stylen Zo'n tweehonderd vrouwen en één man deden in 2020 mee aan de Brabantse Kampioenschappen nagels stylen in Drunen. Die ene man is Rob (22) uit Lummen (België). Hij is al vanaf zijn vijftiende bezig met het stylen van nagels, deed verschillende opleidingen en is eigenaar van een nagelstudio. Rob had geen hoge verwachtingen, want de concurrentie was groot. LEES OOK: Tweehonderd vrouwen en één man strijden om het Brabants Kampioenschap nagels stylen

De nagelstyliste geconcentreerd aan het werk (foto: Kevin Cordewener)

Razendsnelle drones Een beetje nerd, een scheutje vingervlug en flinke dosis reactiesnelheid. Met deze eigenschappen kon je het ver schoppen als drone-racer. In Vught was in 2018 het NK drone racing. Voor de toeschouwers een serieuze uitdaging om de wedstrijd te volgen. LEES OOK: Razendsnelle drones schieten met 120 km/u voorbij: ‘bijna niet te volgen met blote oog’

De piloten kijken door hun bril en zien zo wat de drone ook ziet.

Vijftig uur paalzitten Jarenlang was het een traditie op de Klundertse braderie: paalzitten. Tot tien jaar geleden niemand meer mee wilde doen. Sindsdien wordt er alleen nog paal gezeten tijdens jubilea van de braderie, zoals in 2018. De braderie bestond 45 jaar en daarom gingen 12 mensen maar liefst 50 uur op een paal zitten. Voor het goede doel. LEES OOK: Alles voor het goede doel, zelfs op een paal zitten voor vijftig uur lang

Ben Ploeg nog zo fris als een hoentje na bijna 50 uur paalzitten

Airfryer gooien Frietboer Nick Waaijenburg uit Mierlo heeft een pesthekel aan airfryers. De eigenaar van Eethuis Reintje wilde zijn afkeer van de heteluchtfriteuses graag omzetten in iets ludieks en daarom gaat hij een heus NK airfryer gooien organiseren. "Ik wilde iets verzinnen om van die dingen af te komen", zo verklaarde hij zijn bijzondere plan. LEES OOK: 'Friet moet vet zijn' en daarom organiseert Nick het NK airfryer gooien

Het NK airfryer gooien is op 10 juli (foto: Ferenc Triki).

Gouden en zilveren parkieten Voor de derde keer op rij werd in 2013 een parkiet van Jan van Lanen (70) wereldkampioen. Ditmaal was het een steenparkiet waarmee de inwoner van Middelrode het goud binnenhaalde. Een bruinoorparkiet won zilver. Het wereldkampioenschap, de Confédération Ornithologique Mondiale (COM), werd dit jaar in het Belgische Hasselt gehouden. Daar kiezen keurmeesters voor elke parkietensoort het mooiste dier. 'Elke dag goede voeding en een bad", vertelde Jan over het geheim achter zijn kampioensvogel. LEES OOK: Steenparkiet uit Middelrode pakt goud, zilver voor bruinoorparkiet