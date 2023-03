Airfryer-snackbar bestaat een jaar: 'Maar het was niet makkelijk'

Jules en een volledig menu uit zijn hightech airfryers (foto: Collin Beijk). De hi-fryers van De Frietaire in Eindhoven (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/2 Jules en een volledig menu uit zijn hightech airfryers (foto: Collin Beijk).

Jules Paquay opende een jaar geleden in Eindhoven de eerste airfryer-snackbar van Nederland. Een paar weken later stegen de energieprijzen enorm. De Frietaire wist te overleven. "Maar ondanks de positieve reacties was het geen makkelijk jaar."

In Jules' zaak vind je geen frituurpannen en -olie, maar achter de toonbank staan vier grote airfryers. Binnen drie minuten komt er tot 2,5 kilo knapperige friet uit, net als in de traditionele snackbar.

"Ik heb frituurvet afgezworen en dan is dit een lekker alternatief."

"We richten ons op mensen die een bewustere en gezondere keuze willen maken", vertelt Paquay. Die doelgroep weet zijn zaak ook te vinden. "Ik heb frituurvet afgezworen en dan is dit echt een goed en lekker alternatief", vertelt een vrouw die met haar dochtertje een frietje en broodje frikandel eet. "Ik denk ook dat dit de toekomst is. Gezonder is het in ieder geval." Een jongen die langs loopt vindt de friettent vol airfryers een slim idee. "Ik ben zelf team frituurpan hoor, maar ik snap wel dat mensen gezondere friet en snacks willen. En heel eerlijk, ik gooi soms ook weleens wat in de airfryer."

"Het was geen makkelijk jaar."

Paquay opende zijn zaak net toen de oorlog in Oekraïne begon. Het gevolg was dat de gas- en stroomprijzen omhoog schoten. "Ik heb geen gasgestookte frituurpannen, maar deze hi-fryers trekken ook 16 kilowatt, dus dat voelde ik wel. Het was geen makkelijk jaar." Hoewel stroom een stuk goedkoper is dan gas, moest ook De Frietaire overleven. "Je kan niet alles doorberekenen, want dan wordt een frietje vijf euro." Jules hoopt dat de stroomprijzen snel zakken, want ook al het andere dat hij in zijn zaak gebruikt werd duurder. "En dan maken wij ook nog eens gebruik van speciale friet voor in de airfryer."

"Mensen komen wel terug naar ons."

Toch is hij positief over het eerste jaar. "Mensen komen wel terug naar ons en binnenkort verwachten we ook verbeterde versies van de hi-fryers die we gebruiken." Nu huurt Jules de apparaten, omdat ze nog in ontwikkeling zijn. "De producent van deze speciale horeca-airfryers komt met een versie die nog beter is." De Frietaire is vooralsnog de enige friettent die alleen met airfryers werkt. "Ik wil nog steeds uitbreiden en heb gehoord dat er steeds meer horecazaken interesse krijgen in deze apparaten." De fabrikant gebruikt Jules' zaak ook als praktijkvoorbeeld en dat zorgt ervoor dat er regelmatig mensen uit de horecawereld komen kijken.

"Je zal altijd twee teams houden."

Al is niet iedereen enthousiast, bleek vorig jaar bijvoorbeeld bij het NK airfryer gooien in Mierlo, georganiseerd als statement tegen de opmars van de airfyrer. "Je zal altijd twee teams houden, maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die voor de airfryer gaan. Wij geloven daar nog altijd in." LEES OOK: Jules opent friettent met alleen airfryers: 'Net zo lekker en snel'