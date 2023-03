Toch weer voorstel voor opvang 500 asielzoekers op landgoed in Nuenen

De Nuenense gemeenteraad liet eerder weten dat het landgoed Gulbergen niet geschikt vindt als opvanglocatie voor asielzoekers. Toch heeft de Metropoolregio Eindhoven (MRE) de gemeente opnieuw voorgesteld om daar 500 asielzoekers te vestigen. In de MRE zitten 21 gemeentes, die allemaal eigenaar zijn van het landgoed.

De 500 asielzoekers zouden ondergebracht worden in woonunits. De opvang heeft een permanent karakter, voor de periode van 10 jaar. Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek is namens de MRE de kartrekker van het voorstel. “We hebben samen met het COA een verkenning gedaan of het gebied geschikt zou kunnen zijn.”

De MRE had ook andere plannen voor het gebied, zoals recreatie, natuur-inclusieve landbouw, windmolens of zonnepanelen. Volgens Van der Meijden hoeft de huisvesting van asielzoekers andere plannen niet in de weg te staan. “Natuurlijk heeft het invloed, daar zijn we ons van bewust, maar ik zie er altijd kansen in.”

In Nuenen wordt gezocht naar een andere plek, maar dat vindt Van der Meijden geen probleem. Volgens hem wedden de gemeentes op meerdere paarden. “Ik ben zelf ook op zoek in mijn gemeente. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. We hopen straks de puzzel in elkaar te kunnen passen als het gaat om de opvang van asielzoekers. Het is een grote uitdaging, maar wel een haalbare.”

Nuenen doet zelf ook mee in de MRE. Het college en de raad gaan zich, volgens Van der Meijden nu buigen over het voorstel. De MRE gaat Nuenen niet dwingen om asielzoekers op te nemen op landgoed Gulbergen. “Het grondgebied is van Nuenen, die bepaalt wat daar gaat gebeuren.” Het is nog niet duidelijk wanneer Nuenen gaat reageren op het voorstel. “Ik wil het gemeentebestuur niet onder druk zetten”, zegt Van der Meijden. “Ze moeten daar nu even hun ei kunnen leggen.”

