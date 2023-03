Gary werd opgelicht door nepbankmedewerkster: 'Ik gaf zélfs mijn pincode'

Nog altijd snapt Gary Waijers (75) uit Den Bosch niet wat hem nou precies is overkomen precies een maand geleden. Na een telefoontje en bezoekje van twee oplichters, raakte hij in één klap zo'n 2500 euro kwijt. "Hoe heb ik die mensen kunnen vertrouwen?"

De ellende begon toen Gary in de avond van 1 februari rond een uur of acht werd gebeld. "Het was een meisje. Ze vertelde dat ze van de Rabobank was en dat er iets mis was met mijn rekening. Ik moest heel snel geholpen worden."

Toen de vrouw aan de lijn even later met een bijzondere opdracht kwam, geloofde Gary haar dan ook. "Ze gaf me een code en vertelde dat er een man bij me aan de deur zou komen. Als hij me die code kon vertellen, moest ik hem binnenlaten."

Zo geschiedde. "Er belde een jongen van een jaar of 20 aan. Nadat hij die code gaf, ging hij binnen meteen aan de slag achter mijn computer. Hij was hartstikke vriendelijk. We hebben nog gekletst over de foto's die aan de muur hingen."

Pas toen die man weer vertrok, begon er wat te dagen bij Gary. "Ik had hem alles meegegeven. Zélfs mijn pincode. Hoe kon ik dat nou doen?" Meteen kwam hij in actie. "Ik heb de politie gebeld en de volgende dag meteen aangifte gedaan."