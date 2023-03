Aangevallen Sevilla-keeper krijgt bloemen van PSV-supporters

De supportersvereniging van PSV heeft Sevilla-doelman Marko Dmitrovic bloemen met een kaartje gestuurd als steun. De Serviër werd donderdag in de slotfase van de Europa League-wedstrijd tussen beide clubs aangevallen door een supporter van PSV.

Dmitrovic overmeesterde de 20-jarige fan, die een stadionverbod had en niet in het Philips Stadion had mogen zijn, snel. Stewards en beveiligers voerden de supporter uiteindelijk weg.

Excuses

"Excuses namens alle andere supporters", schreef de supportersvereniging op het kaartje. "We hopen dat het goed met je gaat na dit incident. We wensen je het beste en succes in de Europa League."

De 20-jarige fan die de doelman aanviel, zit in de gevangenis en blijft daar voorlopig. De rechtbank verlengde het voorarrest van de man uit Roermond maandag met veertien dagen.