Frans en Sieneke gaan samen op tournee na enorme YouTube-hit

Wat in december begon met een enorme YouTube-hit voor Frans Bauer en Sieneke, wordt nu voortgezet in een grote tour voor het gelegenheidsduo. Twee maanden terug scoorden de twee online heel goed met het verrassende duet Vaya Con Dios. Dat smaakte naar meer en nu komt er ook meer. Een tour én nieuwe muziek, zo vertelde Frans en Sieneke in het radioprogramma Wakker!

Frans Bauer en Sieneke kennen elkaar al zo'n dertien jaar. Ze streden in 2010 beiden om een plek op het Eurovisie Songfestival. Sieneke wonen stond uiteindelijk met 'Ik ben verliefd (sha-la-lie)' op het podium in Oslo.

De volkszanger is haar daarna blijven volgen. "Drie jaar terug trad ze op als gastartiest tijdens mijn tour en dat werd zo goed ontvangen door mijn fans, dat daar ons eerste duet uit volgde", vertelt Frans. "Het is vervolgens een eigen leven gaan leiden."

Theatertour

Op 15 maart start de tour 'n Avond met Jou van Frans en Sieneke in Theater Markant in Uden. "Het is inmiddels een traditie om daar te starten met mijn tours en heel fijne plek", zegt hij. Sieneke kijkt er enorm naar uit. "Het is heel bijzonder om vijftig keer door heel Nederland en België samen een hele avond op te treden. De gastoptredens waar ik twee nummers deed, smaakten namelijk telkens naar meer."

Tot december gaan Frans en Sieneke praktisch alle grote theaters af. "Het is spannend hoor, we zijn natuurlijk soloartiesten en er is nog nooit zo'n grote duettentour gedaan", zegt de zanger. "We zijn ook al maanden in training om het vol te houden en aan het repeteren. Ik ben ook al twaalf kilo afgevallen en heb er nog zeven te gaan", vertelt Bauer lachend.

Voor hun eerste concertreeks na de coronacrisis pakt het tweetal groots uit. "Er gaat een heel orkest mee en enorm videoscherm. Het is een kleine familie van 35 tot 40 man waarmee we negen maanden op avontuur gaan", vertelt Frans. "We doen dit waarschijnlijk een keer in onze carrière, dus dan doen we het ook goed."