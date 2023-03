Gezocht met spoed: 'Brabantse Remkes' om stikstofoplossingen goed te keuren

Niemand lijkt te weten waarom allerlei nieuwe stikstofoplossingen In Brabant geen goedkeuring krijgen. Ze zijn er misschien wel, maar mogen niet gebruikt worden als besparende maatregel. Provinciale Staten baalt daarvan en zoekt nu met spoed naar iemand die nieuwe slimme uitvindingen goedgekeurd krijgt.

Wie gaat er komen?

Onder leiding van de PVV, VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant wil een ruime meerderheid van Provinciale Staten dat er een 'kwartiermaker' komt. Iemand die boven alle partijen staat die betrokken zijn bij het proces om nieuwe stikstofoplossingen goedgekeurd te krijgen. "Een Brabantse Johan Remkes", zegt zowel Maikel Boon van de PVV als Wilma Dirken van de VVD.

Waarom moet ie er komen?

Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur, zegt niet te weten waarom het niet lukt om nieuwe stikstofbesparende maatregelen goedgekeurd te krijgen voor boeren, maar ook voor bouwend Brabant. Provinciale Staten baalt daarvan en wil dat dit proces eens vlot getrokken wordt. "We hebben de luxe en vooral tijd niet meer om nog jaren op allerlei goedkeuringen te wachten", legt VVD'er Wilma Dirken uit.

Er is een beperkt aantal stikstofbesparende maatregelen die boeren nu wél mogen gebruiken. Die staan op de zogenoemde RAV-lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit zijn vaste en vaak heel dure stalaanpassingen, maar er is discussie of hiermee wel voldoende stikstof bespaard wordt. Alleen als een stikstofoplossing niet op de RAV-lijst staat, dan telt het voor een veehouder niet als stikstofbesparende maatregel.

Wat gaat die doen?

Brabant is een van de vier provincies waar experimentele stikstofoplossingen tóch goedgekeurd kunnen worden, ook al staan ze niet op de RAV-lijst. Alleen die goedkeuring krijgen deze nieuwe oplossingen niet. "Iedereen wijst naar elkaar van gemeente tot milieudienst en van boer tot provinciebestuur, maar ergens blijft het hangen", legt Maikel Boon uit. De kwartiermaker moet dus uitzoeken waar het probleem zit.

Er moet namelijk bewijs zijn dat zo'n innovatieve oplossing ook echt stikstof bespaart, volgens het provinciebestuur ontbreekt dat vaak. PVV-statenlid Boon betwist dat, net als veel boeren. "Zo heeft een kalverenhouder uit Someren een speciale stalvloer. Onderzoeken van universiteiten en een vuistdik rapport zeggen dat het werkt. Alleen het krijgt geen stempeltje of goedkeuring als stikstofbesparende oplossing."

Wat levert het op?

Als de kwartiermaker ervoor zorgt dat het beter lukt om nieuwe stikstofoplossingen toch goedgekeurd te krijgen, zou dat een enorme zege voor zowel de politiek als boeren zijn. Voor boeren is er meer te kiezen om de stikstofuitstoot van hun stal terug te dringen. Daarnaast zijn veel van deze experimentele stikstofoplossingen goedkoper en makkelijker in te voeren dan die al op de RAV-lijst staan.

Volgens Wilma Dirken snijdt het mes aan twee kanten. "Als we die slimme oplossingen toestaan omdat ze werken, wordt er stikstof bespaard. Daardoor ontstaat er ook weer ruimte om bijvoorbeeld te bouwen."

Dirken wil ook dat gemeenten hulp krijgen vanuit de provincie om stikstofoplossingen die niet op de RAV-lijst staan, maar wel goedkeuringen hebben toe te passen. "De tijd van praten is voorbij, we moeten dingen gaan doen."

LEES OOK:

Stop op vergunningen nu natuur in Brabant nog verder is verslechterd

Dit is wat je moet weten om de stikstofcrisis te begrijpen

Boeren krijgen meer tijd voor stalaanpassingen maar vinden dat niet genoeg

Boeren overtuigd van wondermiddel tegen stikstof, maar overheid (nog) niet