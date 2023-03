Peter S. uit Eersel handelde in drugs 'alsof het pakken hagelslag' waren

Bij de rechtbank in Den Bosch zijn dinsdag hoge straffen geëist tegen de leden van een drugsbende uit de Kempen. Het OM denkt dat Peter S. (60) uit Eersel, alias 'Peerke' de baas was. Tegen hem is vijftien jaar cel geëist. Zijn vermeende rechterhand en boekhouder Ricardo K. (44) uit Eindhoven moet tien jaar brommen, als het aan justitie ligt.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren de twee de belangrijkste spelers van een ‘criminele drugsorganisatie die van alle markten thuis was.’ Uit het bewijsmateriaal kwam een ‘ontluisterend beeld’ beeld naar voren, zei de officier van justitie.

Het OM zag de bendeleden spullen aanschaffen voor het maken van synthetische drugs, drugslabs opzetten, coke exporteren en hasj importeren. “De organisatie ging van het ene naar het andere project. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, alsof het pakken hagelslag waren.”

Luxejacht

Peter S. is veel vaker veroordeeld voor drugsmisdrijven, in één xtc-zaak tot ruim elf jaar cel. ‘Hij was allerminst uit de internationale drugswereld gestapt,’ zei een van de officieren van justitie.

Tijdens het begin van de rechtszaak werd maandag door het OM al benadrukt dat Peter S. miljoenen moet hebben gehad, zonder duidelijke herkomst. Dat werd nog eens onderstreept met een sprekend voorbeeld. Toen de moeder van zijn vrouw stierf, dobberden Peter en zijn vrouw op een luxejacht bij de Seychellen.

Privéjet

Het was april 2020 en er was geen vliegverkeer door de coronalock-downs. Peter regelde een privévliegtuig voor bijna een ton. "Hij stuurde in zijn zwembroek, vanaf een luxe jacht een organisatie aan. Huur van zo'n jacht: 250.000 euro tot 325.000 euro per week.”

Het OM denkt dat S. bijna vijf miljoen euro heeft witgewassen. “Van die jaren was bij de belastingdienst van S. geen omzet bekend.”

Medeverdachten met voornamen als Henk, Nicky, Toine, Roel, Kees en Kevin hoorden ook celstraffen tegen zich eisen, van zeven maanden tot negen jaar. De verdachten zijn bijna allemaal mannen met een strafblad, vooral voor drugszaken. Ze komen bijna allemaal uit Eindhoven, Eersel en Waalre en zijn bijvoorbeeld lasser of vrachtwagenchauffeur. In de zaal zaten diverse familieleden, vooral die leken van slag door de strafeisen.

Technische tekeningen maken voor drugsketels

De verdachten hadden een specifieke taak, zegt het OM. Een van hen maakte technische tekeningen voor drugsketels. Anderen organiseerden transport en opslag, weer anderen regelden apparatuur en grondstoffen voor drugslabs.

Het belangrijkste bewijs in deze zaak bestaat uit onderschepte chatberichten in de cryptonetwerken van Encrochat en SkyECC en voor Peter S. ook Anom. Tussen al die berichten zaten ook foto's van auto's, huizen en zijn gezin, plus felicitaties met verjaardagen en condoleances. “Geen van de verdachten heeft de identificatie betwist”, zei de officier van justitie.

Grootschalige productielijn voor meth-amfetamine

Grote partijen drugs zijn niet gevonden. Soms doken kleinere delen op zoals in juni 2021. Toen vond de politie ruim 180 kilo Tsjechische hasj in Oostzaan. In Waalre dook apparatuur op voor een drugslab. En in een garagebox lagen ‘onderdelen voor een geautomatiseerde en grootschalige productielijn voor meth-amfetamine', stelden deskundigen.

Alle verdachten zwegen. Ze wilden geen vragen van de rechters beantwoorden, net als maandag. Peter S. is de enige die nog in voorarrest zit. Hij wilde wel wat zeggen over het proces. “Ik zou onderhand wel naar huis willen. Het lijkt of ik al veroordeeld ben. Alle onderzoekswensen worden afgewezen, zonder motivatie. Ik zit hier voor Jan-met-de-korte-achternaam en hoop dat er snel een einde aan komt.”

De komende weken volgen pleidooien. De uitspraak staat gepland op 16 mei.

