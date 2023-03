Drugsbaas Peerke huurde privétoestel om zijn vrouw naar uitvaart te vliegen

Peter S. (60) was de baas van een drugsbende in Eersel, denken politie en justitie. De misdaadorganisatie had een omzet van miljoenen. Zo onderschepte de politie een bericht dat S. voor bijna een ton een privévliegtuig huurde voor zijn vrouw. Bij de start van zijn proces maandag maakte 'Peerke' gebruik van zijn zwijgrecht .

De politie hackte de telefoondienst Encrochat in het voorjaar van 2020 en onderschepte meerdere chatberichten van een onbekende misdaadorganisatie die bezig was om drugslabs en de bijbehorende drugshandel op te zetten:

export van 106 kilo coke naar het Verenigd Koninkrijk,

de import van 840 kilo hasj uit Tsjechië,

bezit van 50.000 xtc-pillen, meth en kilo's ketamine.

Het spoor leidde naar de Kempen. Peter S. (60) kwam in beeld, een oude bekende. Hij zou cryptotelefoons hebben gebruikt van Encrochat, SkyECC en Anom. Medeverdachten hadden zijn telefoonnummer opgeslagen onder de naam 'Ouwe' of 'Peer'. De recherche ontdekte ook dat hij riant leefde.

Vliegtuig

In het voorjaar van 2020 zaten Peter en zijn vrouw een paar maanden op de tropische eilandengroep de Seychellen in de Indische Oceaan. De schoonmoeder van Peter S. overleed en zijn vrouw moest snel terug naar huis. Peter huurde een privéjet. Kosten: 97.000 euro.

Ook andere verdachten strooiden met privégegevens in de chats. De politie vond tussen de gezinsfoto's, kiekjes van opritten, schuttingen en auto's ook criminele boekhouding en drugsdeals. Ook felicitaties en condoleances werden gedeeld. Daarmee kon de recherche uitpluizen wie er achter die accounts zat. Vaak gebeurde dat simpelweg via Google Maps.

'XTC-baron'

Op 30 november 2021 volgden invallen op 14 plekken. In Bladel en Eersel werden opslagplaatsen gevonden met duizenden liters chemicaliën en ketels voor drugslabs. Twaalf verdachten werden in de boeien geslagen, onder wie hoofdverdachte Peter S., ook wel eens Peerke genoemd. Hij zat al in de cel voor iets anders en zou een dag later worden vrijgelaten.

Peter S. is vaker veroordeeld voor drugszaken, zoals voor de smokkel van miljoenen xtc-pillen naar Duitsland. De politie zag hem twintig jaar geleden als xtc-baron, een van de grootste van de wereld zelfs. In 2010 werd zijn huis aan de Boutenslaan in Eindhoven beschoten. Een paar jaar later pakte de Koninklijke Marechaussee hem op Schiphol met 180.000 euro in zijn broek.

'Flauwekul'

De Eerselnaar was maandag in zijn cel in Sittard gebleven en verscheen later in de ochtend op een videoverbinding. Hij vertelde dat er in de rechtbank te weinig brood was, de vorige keren. De officieren van justitie vonden dat een 'flauwekulreden'. S. beloofde later dat hij dinsdag wel komt. Hij zei dat hij nog niet wil reageren op alle beschuldigingen.

Advocaten benadrukken ook in deze zaak dat gehackte chats niet gebruikt mogen worden als bewijs. Dat tast de privacy aan. Bovendien zijn de berichtjes buitgemaakt in een internationale operatie die deels Frans staatsgeheim is, wat ook veel vragen oproept. Ze zien dit als geen eerlijk proces. De advocaten vroegen om uitstel tot de Hoge Raad heeft besloten of dit toelaatbaar is maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Dinsdag worden de strafeisen verwacht. De megazaak duurt tien dagen.

