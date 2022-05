Pillenbaas Peerke S. alwéér voor de rechter, dit keer met grote drugsbende

De 59-jarige Peter S., ofwel pillenbaas Peerke S., stond vrijdag weer voor de rechtbank in Den Bosch. Hij is de hoofdverdachte in een grote zaak rondom een drugsbende die eind 2021 werd opgerold. Belangrijkste bewijs: versleutelde berichten die de politie heeft weten te onderscheppen. De verdediging ontkent dat Peerke en zijn medeverdachten achter de gevonden accounts zitten.

Peerke S. werd aan het begin van deze eeuw de grootste xtc-baron op aarde genoemd. Hij zat de laatste twee decennia meer in de cel, dan dat hij vrij rondliep. In zijn cel werd hij ruim vijf maanden geleden aangehouden, als onderdeel van het onderzoek naar de drugsbende die nu terechtstaat.

3 miljoen pillen

Het is druk in de rechtszaal, met zes verdachten die van de partij zijn en twaalf advocaten. Ook Peerke S. is erbij. Een kalende man, die aan het einde van het jaar zestig jaar wordt. In 2003 kreeg hij al bijna 12 jaar celstraf in een grote drugszaak. In 2001 en 2002 bijvoorbeeld, werden meer dan 3 miljoen xtc-pillen gevonden in Duitsland en Zierikzee. Allemaal bedoeld voor de internationale handel.

Peerke was nog maar net weer op vrije voeten, toen het huis van zijn vriendin werd beschoten met honderden kogels. In 2019 werd Peerke veroordeeld voor witwassen. Dit nadat hij in 2013 op Schiphol werd aangetroffen met 180.000 euro aan cashgeld. En dan is dit nog maar een korte samenvatting van zijn criminele oeuvre.

Miljoenen euro's

De verdenkingen tegen de negen verdachten (tussen de 30 en 59 jaar) lopen uiteen. Volgens justitie hield de bende zich bezig met grootschalige invoer van chemicaliën voor synthetische drugs, het opzetten van drugslabs, het produceren van synthetische drugs en met de handel in cocaïne. Uit onderschepte berichten zou verder zijn gebleken dat er 4,8 miljoen euro werd witgewassen.

Het onderzoek naar de bende begon eind 2020, nadat de politie miljoenen versleutelde berichten van communicatiediensten Encrochat en Sky onderschepte. Dat leidde ertoe dat de politie, het OM en de FIOD op meerdere plekken binnenvielen in Nederland, België en Spanje.

Aangehouden in cel

In Nederland is in veertien woningen en bedrijfspanden in Brabant en Limburg gezocht naar meer bewijs. Dat gebeurde in Eindhoven, Valkenswaard, Waalre, Heeze, Eersel, Venlo, Eindhoven, Weert en Bladel. De politie trof een kilo van vermoedelijk crystal meth aan, een grote hoeveelheid chemicaliën, enkele ketels om synthetische drugs mee te maken en een vuurwapen.

Peerke S. werd een dag voor zijn vrijlating aangehouden in zijn cel en zit daardoor sinds 2019 alweer binnen.

De advocaat van Peter S, Ruben Poppelaars, zegt in de rechtbank dat Peerke geen gebruik heeft gemaakt van de accounts die gebruikt zijn om versleutelde berichten te versturen. Daarnaast vindt hij dat de berichten op een niet wettelijke manier verkregen zijn.

De zaak wordt over vier weken inhoudelijk behandeld en dan zal er dus meer duidelijk worden over wat er in de versleutelde berichten staat en wat de strafeis van het Openbaar Ministerie zal zijn.

