Aanslagen op slagerij en sportschool: 'schutter met raar loopje' gezocht

Wie is er toch betrokken bij de drie aanslagen die ruim een jaar geleden werden gepleegd in Den Bosch? Bij een slagerij ontplofte in juli van 2021 een handgranaat. Bij een tweede aanslag maanden later werd hetzelfde pand beschoten. Daarna was ook een sportschool het doelwit. De politie is op zoek naar meer informatie over de mysterieuze aanslagen. Ze is daarbij met name op zoek naar de schutter, die te herkennen is aan 'een raar loopje’.

Bij de aanslagen vielen geen gewonden. Wel er is nog altijd veel onduidelijkheid in de zaak, zo laat de politie maandag weten in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Aanslagen

In de nacht van maandag op dinsdag 27 juli 2021 was het voor het eerst raak bij de slagerij aan het Kapelaan Koopmansplein. Op bewakingsbeelden waren twee mannen te zien zijn die rond één uur ‘s nachts bij de slagerij toesloegen. Ze gooiden een granaat naar binnen, maar die ging niet af. Een andere granaat, buiten het pand, ging wel af.

De schade aan het pand was groot. Op 9 februari, ruim een half jaar later, ging het wederom mis bij de slagerij. Er werden verschillende kogelinslagen in de muren ontdekt. Op bewakingsbeelden was een witte Renault Megane te zien. Die reed in de richting van de slagerij. Diezelfde auto was ook gezien bij de explosie op 11 februari aan de Eendenkooi.

Ook een sportschool aan de Eendenkooi was doelwit. Rond halfvijf die ochtend ontplofte er een handgranaat. Ook die granaat bracht veel schade toe aan het pand.

Wie weet meer?

De politie heeft nu meerdere beelden vrijgegeven: van de witte Megane en de aanslag op 27 juli, maar ook van de schutter op 9 februari. Hij is op de beelden te herkennen aan een heel opmerkelijk loopje. Tien minuten nadat hij werd vastgelegd door de bewakingscamera schoot hij met een pistool op de slagerij. Vermoedelijk is hij daarna in de witte Megane gestapt.

Wie een van deze mannen of de witte auto herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.