Stropers uit Gemert weer het haasje: twee weken cel in en honden kwijt

Waren twee boezemvrienden uit Gemert in november 2021 op klaarlichte dag hun honden aan het uitlaten of waren ze aan het stropen? Voor het Openbaar Ministerie én de rechtbank is het zonneklaar. De mannen moeten twee weken de cel in, oordeelde de politierechter dinsdag in Den Bosch.

De mannen van 37 en 40 zijn die zondag in het buitengebied van Aarle-Rixtel gezien met een voor de jacht geprepareerde wagen en vier hazewindhonden die op een prooi aasden.

"Wij hebben van onze fouten geleerd."

Eén van de twee kreeg nog eens twee weken aan zijn broek, omdat hij tijdens zijn proeftijd was betrapt. In 2019 waren de mannen al eens veroordeeld voor stroperij. Volgens hen hebben ze de schijn tegen en zijn ze nu ten onrechte het haasje. “We hebben van onze fouten geleerd, wij jagen niet meer”, zo verwoordde een van hen het. Met tegenzin accepteren ze de uitspraak. Wat ze veel erger vonden: ze zullen de auto, maar vooral hun honden nooit meer terugzien. De dieren zijn in beslag genomen en inmiddels overgegaan naar een andere eigenaar. De mannen zien hun honden als hun kinderen, stonden ermee op en gingen ermee naar bed. Tijdens de zitting toonden ze foto’s en filmpjes waarop te zien is hoe dol hun gezinnen erop waren.

"Ze zijn aan het lijntje gehouden."