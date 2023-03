Asbest moet opgeruimd worden, maar door de sneeuw is het niet te zien

Waarschuwingslint in de Zevenbergse wijk na de asbestvervuiling. (foto: Raoul Cartens) Wethouder Jack van Dorst van de gemeente Moerdijk. (foto: Raoul Cartens) Sommige buurtbewoners vinden de schoonmaakactie te laat. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/3 Waarschuwingslint in de Zevenbergse wijk na de asbestvervuiling. (foto: Raoul Cartens)

In Zevenbergen zou woensdagochtend het opruimen van asbestresten uit de tuinen van 92 huizen beginnen. Zou, want door de plotselinge sneeuwval is het asbest nauwelijks op te sporen. "Met dit weer is het werk vrijwel onmogelijk", zegt verantwoordelijk wethouder Jack van Dorst.

De gemeente Moerdijk heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor de klus. De wijk Bosselaar-Zuid is vervuild met asbest nadat vier loodsen aan de Huizersdijk in vlammen opgingen. Na de brand op 15 december werd de hele wijk hermetisch afgesloten na het neerdalen van de kankerverwekkende stof. Dagenlang waren gespecialiseerde bedrijven bezig met het opruimen van het asbest op openbare plekken. De tuinen van de 92 huizen zouden later aan de beurt komen. En dat stond dus gepland voor woensdagochtend. "De lente en de zomer komen eraan, dus mensen willen weer buiten in hun tuin zitten, maar dat moet wel veilig en verantwoord kunnen", zegt de wethouder.

"Ik vind het een belachelijke zaak dat ze dit zo lang hebben laten liggen."