Tim (15) doodgestoken om schuld van 50 euro: geen hoger beroep

Er komt toch geen hoger beroep tegen een 18-jarige man uit Steenbergen die de 15-jarige Tim uit Middelburg doodstak. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de dader vechten de celstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging, die de Brabander vorig jaar kreeg, niet aan. Dat meldt Omroep Zeeland.

Eerder was justitie dat wel van plan. Maar het OM laat nu aan de regionale omroep weten te willen voorkomen dat de dader tijdens het hoger beroep via het jeugdrecht wordt veroordeeld. Dan valt de straf namelijk een stuk lager uit.

"We vinden dat tbs met dwangverpleging het beste is voor deze dader. Deze jongeman moet volgens deskundigen goed worden behandeld. Dat is op de langere termijn veiliger voor de maatschappij", zegt een woordvoerder van justitie.

14 steekwonden

De 18-jarige man uit Steenbergen werd in november samen met zijn jongere broer veroordeeld voor de dood van de 15-jarige Tim uit Middelburg. Zij staken de jongen op 9 januari 2022 in zijn woonplaats Middelburg.

Tim zou bij de oudste dader een schuld hebben van 50 euro, die hij weigerde terug te betalen. De broers kochten een survivalmes en namen nog een tweede steekwapen mee. Tim overleed door 14 steek- en 3 snijwonden.

Gevlucht

De broers vluchtten en werden enkele dagen later opgepakt. De politie had het tweetal meteen in beeld, maar kon ze niet eerder aanhouden, omdat onduidelijk was waar ze waren.

De rechtbank van Middelburg achtte de twee broers schuldig. De jongste kreeg de maximale jeugddetentie van 1 jaar en jeugd-tbs. De oudste werd via het volwassenenstrafrecht veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

LEES OOK:

Moord op 15-jarige Tim: tienerbroers uit Steenbergen gaan de cel in

Moord op 15-jarige Tim: OM in beroep tegen straf oudste broer