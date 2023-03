Brabantse 'drugsexpert' gepakt bij amfetaminelab 200 kilometer van huis

En weer is er een Brabantse drugsmaker opgepakt buiten de provincie. In Emmen werd een 58-jarige man uit Tilburg gepakt in een drugslab. Naar verluidt zijn Brabantse laboranten erg gewild in het drugsmilieu vanwege hun kennis. De Tilburger is al de derde Brabander dit jaar die buiten Brabant is opgepakt in een lab.

De politie viel woensdag binnen in een loods aan de Boslaan in Emmen. In een bedrijfspand vonden agenten het drugslaboratorium. Naast de Tilburger werd nog een een man (57) uit Emmen meegenomen.

Op foto's van een lokaal persbureau is te zien dat er roestvrijstalen onderdelen van het lab naar buiten worden gehaald door specialisten, zoals een buis en een grote reactieketel met metertjes. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een amfetaminelab waar speed werd gemaakt.

De afgelopen jaren zijn er diverse voorbeelden in het nieuws geweest van Brabantse drugsmakers die wat verder weg van huis aan het werk waren, zoals in Drenthe, Overijssel en ook in Friesland. Volgens deskundigen speelt mee dat Brabantse laboranten vakkennis hebben ende juiste contacten.

Ervaren prof?

De leeftijd van de Tilburgse verdachte -58 jaar- kan er op duiden zijn dat het een ervaren laborant is. Begin dit jaar werden ook al twee vijftigers opgepakt in een Drents drugslab. Het ging toen om inwoners van Oud Gastel (55) en Oudenbosch (57). Ze zouden actief zijn geweest in een drugslab in Holsloot, dat ligt onder Emmen.

Ontploft

Drenthe is niet de enige 'populaire provincie' bij drugsmakers. In de Friese plaats Haule ontplofte vorig jaar mei een drugslab. Een Eindhovenaar kwam daarbij om het leven, een plaatsgenoot van hem raakte zwaar gewond. In februari 2022 stuitte de politie in de Overijsselse plaats Ambt Delden op een lab met verdachten uit Wanroij en Herpen en ook een spoor naar Tilburg.

In alle Brabantse zaken in het noorden speelde de recherche uit het zuiden een belangrijke rol bij opsporing en ondersteuning. Aangenomen wordt dat dat ook hier zo was.

