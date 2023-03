70 agenten maken jacht op overvallers: Rijsbergen afgesloten door politie

Meer dan zeventig agenten maken in Rijsbergen jacht op overvallers die zijn gevlucht uit België. Het dorp is 'dichtgezet', meldt de politie op Twitter. De voortvluchtige mannen zijn mogelijk vuurwapengevaarlijk. Daarom raadt de politie inwoners aan binnen te blijven.

Twee verdachten wist de politie wel al op te pakken. De eerste arrestatie gebeurde op de Antwerpseweg, die dwars door het dorp loopt. Hierbij loste de politie waarschuwingsschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De politie zoekt naar nog meer verdachten.

Drone

In Rijsbergen wemelt het momenteel van de politie. Zo zoeken meer dan zeventig agenten met onder meer met een drone in de omgeving. Volgens een getuige worden auto's in het dorp gecontroleerd.