Overvallers gooien kogels uit vluchtauto: ‘Hele straat was ermee bezaaid’

Niet alleen in Rijsbergen, ook in Zundert hebben ze donderdag een avond vol wildwesttaferelen beleefd. Mannen die in België een wapenwinkel zouden hebben overvallen, dumpten op hun vluchtroute een groot aantal kogels. Zo lag de Achtmaalseweg in het dorp urenlang vol kogels.

Op hoge snelheid en met de politie op de hielen, reden de overvallers in hun vluchtauto, door de straat waar Henk woont. “Ik deed net de poort op slot, toen een fietser riep: 'Die auto heeft allemaal kogels op straat gegooid!'”, vertelt Henk, die niet wil dat zijn achternaam wordt gepubliceerd, aan de telefoon. “Die man stond flabbergasted te kijken.”

"De agent zei: Kogels?! We sturen er iemand op af!”

Henk belde direct de politie en legde uit wat hij zojuist meemaakte. De meldkamer gaf aan dat er een onderzoek gaande was naar overvallers. “Dus ik benadrukte nog eens dat heel mijn straat bezaaid was met kogels. Die agent zei: 'Kogels?! We sturen er iemand op af.'” Samen met een andere buurtbewoner blokkeerde Henk de Achtmaalseweg tot de politie er was. Die zette daarna een deel van de Achtmaalseweg af. “Drie uur lang mocht niemand naar buiten, tot de recherche er was. Pas om kwart voor negen was het onderzoek afgerond.”

“Ik begrijp dat het 7.62 munitie was, wat ze gebruiken in een mitrailleur."

De mannen dumpten in totaal 38 kogels uit de vluchtauto. “Ik begrijp dat het 7.62 munitie was, wat men gebruikt in een mitrailleur. De kogels waren nog gloednieuw”, zegt Henk. Onder meer scherpschutters en infanterie van de NAVO-landen gebruiken dit type munitie. Op voertuigen en schepen van defensie zitten soms ook machinegeweren die deze kogels afvuren. Nadat de kogels van straat waren gehaald, maakte de recherche met een hond nog een ronde door de tuinen, om te kijken of de overvallers ook nog een explosief hadden achtergelaten. “Maar dat was niet het geval."