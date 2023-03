Klopjacht op overvallers: 'Agenten liepen gevaar door falende communicatie’

Maarten Brink, woordvoerder van de vier politievakbonden is niet te spreken over de communicatie tijdens de grote politieactie waarbij na een klopjacht in Rijsbergen drie jonge overvallers werden opgepakt. Het systeem C2000, waarmee de politie onderling communiceert tijdens een actie, liet te wensen over. "Dramatisch en onveilig voor mijn collega's", klinkt het resoluut. "Het is een probleem van jaren."

"Politiemensen hebben donderdagavond gevaar gelopen", zegt hij. "Via de portofoon moeten ze met elkaar en de meldkamer kunnen communiceren. Er zijn cruciale berichten verloren gegaan, bijvoorbeeld over de positie van de verdachten. Daarnaast konden agenten elkaar niet laten weten wat ze zagen of op welke plek ze stonden", beschrijft Brink de situatie in Rijsbergen.

Het positieve gevoel over de politieactie, donderdagavond in Rijsbergen, maakte bij Maarten Brink als snel plaats voor een negatief gevoel. Het woord 'dramatisch' zal tijdens het gesprek met Omroep Brabant nog ettelijke keren vallen.

"Die berichten zijn in het niets verdwenen", vervolgt hij. "Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Als je bij het uitkammen van de wijk een donker steegje in loopt, wil je dat wel melden aan je collega's. Of er duikt ineens een verdachte op, die mogelijk gewapend is. Vul dan zelf maar in wat er kan gebeuren."



Volgens Brink hebben collega's tijdens de politieactie al contact gezocht met de korpsleiding. "Gebrek aan communicatie en gevaarlijke situaties. Het is geen incident, het speelt al jaren. C2000 is de lifeline van politiemensen. Die moet betrouwbaar zijn. Als het systeem niet functioneert, dan lopen ze gevaar. Niet alleen politiemensen, maar ook burgers."

Het communicatiesysteem C2000 is al sinds de introductie in 2001 regelmatig onderwerp van discussie. "Twee jaar geleden is er een nieuw netwerk live gegaan. Dat zou een hoop problemen moeten oplossen. Op sommige plekken is dat ook gelukt. Op andere plekken is het juist erger geworden, zoals in Rijsbergen."

Waar precies de angel in het systeem zit, weet Brink niet. "Het zijn achterliggende technische zaken. Geen dekking of verbindingsproblemen? Er wordt ongetwijfeld van alles aan gedaan. Maar een oplossing is nog niet voorhanden. Collega's moeten wel op een goed werkend systeem kunnen vertrouwen tijdens hun werk. Hopelijk komt dat nog goed", zegt Brink.