Ongelukken met zoveel doden komen gelukkig niet vaak voor

Bij een tragisch ongeval op de A59 bij Sprang-Capelle zijn vrijdagavond vier mensen om het leven gekomen: een vader, moeder en twee kinderen uit Raamsdonksveer. Hoewel er in Brabant ieder jaar tientallen doden in het verkeer vallen, komen zoveel dodelijke slachtoffers bij één ongeval zelden voor.

De politie onderzoekt nog altijd hoe het ongeval op de A59 heeft kunnen gebeuren. Dat is procedure, zeker als er zoveel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn.

Het is de derde keer in 21 jaar tijd dat er bij een ongeluk op de A59 vier dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In 2002 raakte een wagen van de weg om tegen een boom tot stilstand te komen. In 2010 botste een vrachtwagen met een auto op de snelweg.

Dodelijke verkeersongevallen steeds zeldzamer

Een ander Brabants verkeersdrama voltrok zich vorig jaar in Oud Gastel. Een auto botste daar op een andere wagen die net het kruispunt op kwam rijden. Twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen in die wagen kwamen om het leven. De rechtszaak loopt nog. De verdachte zou veel te hard hebben gereden.

Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk meer ongelukken in het Brabantse verkeer geweest waarbij meerdere mensen om het leven kwamen, maar behalve een piek in 2018 en 2019 daalt het totaal aantal verkeersslachtoffers in Brabant al jaren.

In 2021 vielen er 91 doden in het verkeer. In 2020 waren dat er 99. Alleen in 2013 was dat aantal nog lager (81). Ook is Brabant niet de provincie meer met de meeste verkeersdoden. In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland (94).

Een van de ergste verkeersongevallen

Als het gaat om de meest dodelijke verkeersongevallen in onze provincie zullen de gedachten bij veel Brabanders teruggaan naar november van 1990. Toen vond op de A16 door bij Breda een van de ergste verkeersongelukken plaats die Nederland gekend heeft.



Dichte mistflarden in combinatie met te hard rijden zorgde ervoor dat honderd voertuigen op elkaar botsten. Acht mensen vonden de dood, 27 mensen raakten gewond, van wie elf zwaargewond.

Vrachtwagens

Drie jaar later zou het opnieuw raak zijn in de provincie. In 2003 kwamen er zes mensen om het leven op de N265 bij Veghel. Een auto botste daar frontaal op vrachtwagen met betonplaten.

Duiken we nog verder in de geschiedenis, dan komen we in 1956 een ander ongeluk tegen. Een ' overvolle huurauto' botste toen op een militaire truck op een kruispunt bij de vliegbasis Volkel. Er vielen zes doden.

Ook in 1966, in Berlicum, kwamen er vijf mensen om het leven na een botsing met een vrachtwagen. Het busje eindigde in het kanaal. Twee jaar later verloren zes mensen in een busje het leven na opnieuw een botsing met een vrachtwagen, dan op de Moerdijkbrug.

Andere oorzaken

Verder lopen de oorzaken voor dodelijke verkeersrampen weinig verrassend uiteen. In 1972 kwamen er zeven mensen om het leven in een busje bij Oosterhout. Destijds vermoedden media dat de bestuurder in slaap was gevallen of onwel was geworden.

In 1992 kwamen zeven Belgische vrouwen om het leven in een bus bij Breda. Volgens overlevenden van de ramp keek de chauffeur op een wegenkaart voordat de bus op een geparkeerde vrachtwagen botste.

Twee jaar later vielen er vijf doden bij een botsing in Heesch. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte nam de benen na het ongeval, maar meldde zich later in het ziekenhuis. Er was vermoedelijk drank in het spel.

