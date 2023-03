Racistische leuzen op stadhuis in Eindhoven: verdachte voorlopig vrij

De Limburger die verdacht wordt van het projecteren van racistische leuzen op het Eindhovense stadhuis vorige maand, is weer op vrije voeten. Dat meldt RTV Noord Holland. De verdachte uit Landgraaf blijft wel verdachte en wordt vervolgd voor groepsbelediging en aanzetten tot haat.

Tijdens carnaval waren op het stadhuis leuzen te lezen als 'Houd Lampegat blank' en 'Alaaf namens blank Nederland'. Ze deden dat met een mobiele projector.

Mishandeling

Eerder verschenen ook racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam en in Alkmaar. In het onderzoek naar de daders werd een man in Zwijndrecht aangehouden en de man uit Landgraaf.

De Limburger wordt niet alleen van de Eindhovense projecties verdacht, ook zou hij een donkere man in Breda beledigd en mishandeld hebben. Voor die laatste zaak moet de Limburger 20 maart voorkomen in Breda.

LEES OOK: Racistische leuzen op het stadhuis: man (34) opgepakt