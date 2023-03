Fietser ontsnapt op het nippertje aan explosie bij coffeeshop

Een fietser is op carnavalszaterdag door het oog van de naald gekropen bij coffeeshop Caza in Tilburg. Net nadat hij voorbij de zaak reed, was er een enorme explosie. Dit blijkt uit beelden die maandag in Bureau Brabant werden getoond van de explosie bij de coffeeshop aan de Gasthuisring op 18 februari. Het was de tweede aanslag op de zaak in korte tijd.

In oktober vorig jaar werd er voor de deur van de coffeeshop een handgranaat gevonden. Een explosief dat toen niet af ging. Op 18 februari was dat wel anders. Er was sprake van een harde knal en een enorme lichtflits, zo is te zien op bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma. Net als in oktober raakte er niemand gewond. Al scheelde dat in het geval van de voorbijkomende fietser maar een haar.

In de uitzending van Bureau Brabant werden maandag beelden van de dader van de aanslag in februari getoond. Te zien is dat hij iets brandends naar de zaak gooit nadat hij al enige tijd in de buurt van de zaak rondloopt.

Opvallende schoenen

De dader is op verschillende momenten op de beelden te zien. De politie hoopt dan ook dat er mensen zijn die weten om wie het gaat. Opvallend detail: zijn schoenen. Zeer waarschijnlijk van het merk Nike, type Jordan 1.