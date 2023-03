Terreurverdachte wil schadevergoeding: 'Onherstelbare schade toegebracht'

Nu de negen Eindhovense terreurverdachten zijn vrijgesproken, ligt een schadevergoeding voor de hand. Alle mannen zaten tot wel acht maanden vast in de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught en dat is hen volgens hun advocaten niet in hun koude kleren gaan zitten. "Dit gaat geen huis-tuin-en-keukenvergoedinkje worden", zegt een van hen.

De mannen werden anderhalf jaar geleden opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag.

De rechter oordeelde dat ze zich hebben verdiept in IS-propaganda en video's hebben bekeken waarin te zien was hoe je iemand kunt doden en een bom kunt maken, maar wat hun doel was werd niet duidelijk. Ze hadden geen steekwapens of grondstoffen voor explosieven. Omdat er nooit sprake was van concrete plannen, sprak de rechter hen dinsdag vrij.

Onbevangenheid kwijt

"Mijn cliënt is zijn onbevangenheid kwijtgeraakt", vertelt advocaat Anis Boumanjal tegen Omroep Brabant. De man die hij bijstaat was net achttien toen hij gearresteerd werd en verbleef bijna twee maanden op de terroristenafdeling in Vught.

Die periode is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Ook de andere mannen zouden volgens hun advocaten erg geleden hebben. "Mijn cliënt is onherstelbare schade toegebracht", sprak een van hen eerder. Een ander beschreef het als 'de zwartste periode in zijn leven' of 'een slechte horrorfilm'. Meerdere van de mannen hebben op dit moment psychische hulp.

Schadevergoeding

Dat er een schadevergoeding gevraagd wordt is dan ook geen verrassing. Normaal bestaat die uit 100 euro maal het aantal dagen dat iemand onterecht vast heeft gezeten, maar in dit geval moeten we aan een veel hoger bedrag denken, zo verzekert Boumanjal.

"Dit gaat geen huis-tuin-en-keukenvergoedinkje worden", zo laat hij weten. Over het exacte bedrag kon hij nog geen uitspraken doen. Wel hoopt hij er met justitie uit te komen, zodat er geen nieuwe zaak gestart hoeft te worden.

