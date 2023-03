Falend communicatiesysteem bij politie: bonden dienen klacht in

De vier politievakbonden gaan een officiële klacht indienen bij de Arbeidsinspectie vanwege 'het al jaren haperende communicatiesysteem C2000'. Dat meldt het AD woensdag. Ook bij de klopjacht van de politie op drie vuurwapengevaarlijke overvallers in Rijsbergen, vorige week, ging het mis met het communicatiesysteem. Tientallen mensen van de politie wisten niet wat ze moesten doen tijdens de achtervolging op de drie die kriskras door West-Brabant reden.

Bij grote en gevaarlijke operaties komen de levens van politiemensen onnodig in gevaar door het niet goed functionerende communicatiesysteem. Dat schrijven de politiebonden in een brief aan korpschef Henk van Essen en veiligheidsminister DilanYesilgöz.

Volgens ACP-voorzitter Wim Groeneweg ontstaan hierdoor gevaarlijke omstandigheden voor politiemensen. "Voor een politieman is het communicatiemiddel bijna net zo belangrijk als het wapen", zegt hij. "Als je niet goed bent bewapend, kun je in heel gevaarlijke situaties terechtkomen."

"Via de portofoon moeten ze met elkaar en de meldkamer kunnen communiceren. Er zijn cruciale berichten verloren gegaan, bijvoorbeeld over de positie van de verdachten. Daarnaast konden agenten elkaar niet laten weten wat ze zagen of op welke plek ze stonden", beschreef Brink de situatie in Rijsbergen.

"Die berichten zijn in het niets verdwenen", zei hij. "Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Als je bij het uitkammen van de wijk een donker steegje in loopt, wil je dat wel melden aan je collega's. Of er duikt ineens een verdachte op, die mogelijk gewapend is. Vul dan zelf maar in wat er kan gebeuren."

