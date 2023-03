Eerste kievitsei van Brabant gevonden in Hooge Mierde: 'Kip, ik heb je'

Het eerste kievitsei van Nederland was al gevonden, maar wie zou in Brabant dit jaar met de eer gaan strijken? Het is Theo van de Voort (71) uit Hooge Mierde. Even na elf uur woensdagmorgen zag hij het gespikkelde ei in een akker liggen. Zo was de primeur niet, zoals vaak wel het geval is, voor iemand uit Sint-Oedenrode of omgeving.

Fien Oost van het Brabants Landschap was er als de kippen bij om vast te stellen of het ei geregistreerd kon worden. Het voldeed aan alle eisen, waardoor Theo van de Voort de eer toekomt de vinder te zijn van het eerste officiële kievitsei in Brabant van dit jaar. Al ongeveer een maand was Van de Voort de kieviten rond zijn woonplaats in de gaten aan het houden: “Observeren, observeren, observeren!” De vrijwilliger bij Natuur- en weidevogelvereniging Reusel-De Mierden had dinsdag het voorgevoel dat het niet zo lang meer zou duren voordat hij het eerste ei zou vinden.

"Ik dacht: kip, ik heb je!"

“Die avond zag ik een paring waarbij het vrouwtje doelgericht naar één punt toeliep. Ik heb dat punt in m’n hoofd geprent en ben vanochtend gauw gaan kijken. Ik dacht: kip, ik heb je! En dat was echt geen toeval, want wat kievitseieren zoeken betreft, hebben ze een kwaaie aan mij binnen onze club.” Maar de eerste van Brabant, die prestatie had Van de Voort nog nooit geleverd. Direct belde hij het Brabants Landschap om de blije boodschap over te brengen. Regionaal coördinator Fien Oost en haar collega Lisa van den Biggelaar gingen meteen naar Hooge Mierde om de echtheid vast te stellen. Van de Voort: "Ik had er ook een nep-ei in kunnen leggen." De vogelliefhebber kreeg het felbegeerde kievitsspeldje: "Die krijgt een plaats op mijn pet."

Het nest met het eerste kievitsei (foto: Brabants Landschap).

Ook Ad Verstijnen ontving die onderscheiding. Deze boer is de eigenaar van de akker waar het ei werd gevonden. “Elke keer als ik de rode auto van Theo langs de weg zag staan, wist ik dat hij weer aan het observeren was en de vogels in de gaten hield. Maar dit is wel bijzonder.”

"Ook boeren zijn natuurmensen."

Van de Voort is erg blij met de samenwerking met Verstijnen: "Ook boeren zijn natuurmensen." De twee werken al jaren met elkaar samen om de legsels en kuikens op het boerenland te beschermen. In het Overijsselse Hasselt kon zaterdag al de vlag uit. Nota bene in de sneeuw. Overigens is 15 maart een relatief late datum voor het eerste kievitsei in Brabant. Het is ook wel eens begin maart gevonden, maar het kan nog later. Tien jaar geleden werd pas op 21 maart, in Hooge Zwaluwe, de eersteling ontdekt.