Meisjes seksueel misbruikt: zwaardere straffen na ontucht en kinderporno

Twee Eindhovenaren krijgen een zwaardere straf voor ontucht met twee minderjarige meisjes in 2019. De mannen waren zelf in beroep gegaan tegen de straf die ze van de rechtbank kregen. Het hof bepaalde woensdag dat de mannen 19 en 25 maanden langer de gevangenis in dan de rechtbank had beslist.

De rechtbank had de twee mannen acht en veertien maanden opgelegd. Ze kregen bovendien een voorwaardelijke celstraf van zes maanden opgelegd. Van het hof krijgen ze één jaar extra wanneer ze de komende twee jaar weer de fout ingaan.

De Eindhovenaren van 33 en 35 moeten ook een forse schadevergoeding betalen. Volgens het hof waren de meisjes van dertien en veertien voor hen niets anders dan een seksueel object.

Het tweetal maakte deel uit van een groep van vijf mannen die in april 2019 twee meisjes seksueel hebben misbruikt. Drie anderen werden ook door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld, maar in hun zaak is geen hoger beroep aangetekend.

Meisje dagenlang van huis

De slachtoffers liepen in april 2019 weg van huis en waren dagenlang nergens te vinden. Na drie dagen zocht het jongste meisje hulp. Ze vertelde dat ze verkracht was. Kort daarop werden beide meisjes gevonden in een huis in Eindhoven. Daar waren ze door een man uit Arnhem, een van de vijf mannen, naartoe gebracht. Het huis was van een van de verdachten.

'Vrijwillige en onvrijwillige seks'

De twee meisjes verklaarden naderhand dat ze seks hadden gehad met de verdachten, soms vrijwillig en soms onvrijwillig. Van verkrachting was volgens het hof geen sprake, wel is aangetoond dat meermalen ontuchtige handelingen zijn gepleegd met meisjes van toen dertien en veertien.

De jongste van de twee Eindhovenaren heeft volgens het hof ook een meisje van vijftien misbruikt. Verder heeft hij van die seks beelden gemaakt, waardoor hij ook veroordeeld kon worden voor het maken en bezitten van kinderporno.

Eén van de slachtoffers voelde zich ontzettend gebruikt en verdrietig. Ze was bang, zo staat in de uitspraak, dat zij door de gebeurtenissen geslachtsziektes had opgelopen of zwanger was geworden. Voor haar veiligheid is zij een tijd opgenomen en heeft ze hulp gekregen.

