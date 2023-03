Cokelab in de polder bij Steenbergen: drie jaar cel voor tien Colombianen

TIen Colombianen maakten cocaïne in een loods in de polder bij Steenbergen. Ze woonden in de loods in een Pipowagen en tentjes tussen de gevaarlijke chemische stoffen. De rechtbank veroordeelde ze tot drie jaar cel omdat ze een grote hoeveelheid cocaïne hebben gemaakt.

Het lab werd op 31 maart vorig jaar ontdekt in een polder net buiten Steenbergen. Binnen stond onder meer een grote ketel met verwarmingsspiralen. Agenten vonden in de loods meer dan 66 kilo coke. Maar er was ook 1020 liter drugsafval opgeslagen. En verder waren er tonnen en zeven. Het ging om een cokewasserij, een lab waarin ze coke uit gesmokkeld materiaal haalden en dan verwerkten tot blokken van een kilo. Uit wat voor materiaal ze de coke haalden, is niet bekend geworden. Vaak is het kleding, karton of steenkool. Deskundigen ontdekten dat er in de loods op grote schaal coke is gemaakt en dat er nog genoeg grondstoffen stonden om nog meer drugs te maken. De verdachten vertelden tijdens hun proces dat ze om allerlei redenen naar Nederland waren gekomen maar zeker niet om drugs te maken.

"De Colombianen waren enkel schakel in een groter geheel."

Van negen van de tien mannen is DNA gevonden in de loods, vooral in handschoenen. De advocaten hadden om vrijspraak gevraagd. Voor de rechtbank is het duidelijk dat een misdaadorganisatie geen ‘onwillekeurige en onwetende personen’ toelaat in het lab. "Ze waren enkel schakel in een groter geheel, maar hebben wel een belangrijke rol vervuld", oordeelde de rechter. De officier had om vier jaar celstraf gevraagd voor de tien mannen. De rechtbank hield rekening met de slechte omstandigheden in de loods. Zo hing er een enorme stank binnen. Bovendien waren het niet deze tien mensen die de grote winsten opstreken. Daarom werd drie jaar celstraf maanden opgelegd. De tien Colombianen waren niet naar de rechtszaal gekomen, maar waren in de gevangenis gebleven. Ze zijn niet eerder in Nederland veroordeeld.