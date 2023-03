GroenLinks houdt aantal zetels gelijk: ‘Linkse samenwerking doet het goed'

“Ik vind het prachtig: in 2019 hebben we een historische winst gemaakt en het lijkt erop dat de kiezer ons harde werk ook nu weer gaat belonen”, zegt GroenLinks-lijsttrekker Jade van der Linden woensdagavond na de exitpoll in Brabant.

In de exitpoll staat GroenLinks op vijf zetels. Dat is evenveel als de partij haalde tijdens de vorige verkiezingen. Volgens de Brabantse lijsttrekker Van der Linden, ziet de kiezer dat GroenLinks de problemen in Brabant echt wil aanpakken. “Wij proberen echt met oplossingen te komen”, zegt Van der Linden. 'We willen niet stil blijven staan'

“Als we in Brabant in de coalitie terechtkomen, willen we nog meer verantwoordelijkheid pakken”, voegt ze daaraan toe. “We willen dan vooral samenwerken met partijen die de problemen ook zien en deze ook echt willen aanpakken. Dat vinden wij belangrijk.” Het lijkt er nu op dat de partij zal moeten samenwerken met de BBB. Daar staat Van der Linden wel voor open “Mits zij bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen en oplossingsgericht te denken. Dat heeft Brabant nodig. We willen niet stil blijven staan.” 'Het wordt nog een spannende avond'

Ook voor de Eerste Kamer is Van der Linden hoopvol gestemd. Sinds deze verkiezingen vormt GroenLinks samen met de PvdA een fractie. En die linkse samenwerking doet het volgens haar 'hartstikke goed'. "In de exitpoll wordt verwacht dat de BBB vijftien zetels gaat krijgen in de Eerste Kamer. GroenLinks en PvdA zouden bij elkaar opgeteld ook vijftien zetels kunnen krijgen", hoopt Van der Linden. "Ik hoop dat we samen de grootste fractie kunnen worden in de Eerste Kamer. Het wordt dus nog een spannende avond", concludeert ze.