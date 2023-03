JA21 maakt entree: ‘De kiezer wil duidelijk een nieuw beleid’

“We zitten gewoon in de Provinciale Staten”, klinkt JA21-lijsttrekker Willem Rutjens blij. “Daar zijn we heel gelukkig mee. De kiezer heeft van zich laten horen en ons het vertrouwen gegeven.”

Nieuwkomer JA21 maakt met deze verkiezingen haar entree in de Brabantse Provinciale Staten en de Eerste Kamer. De exitpoll voorspelt nu twee zetels voor de partij.

Feestvieren

Willem Rutjens vindt het tekenend dat de nieuwkomers, zoals BBB, Volt en zijn eigen partij goed uit de verf lijken te komen. “Daaruit maak ik op dat de kiezer gewoon echt een ander beleid wil dan tot nu toe is gevoerd”, zegt Rutjens.

De stemming zit er goed in vanavond bij JA21-leden, merkt de lijsttrekker. “Vanavond gaan we een feestje vieren en morgen gaan we weer serieus aan de slag. De kiezer heeft gezegd dat ze ons in de Staten wil. Nu moeten wij het gaan waarmaken”, vindt Rutjens.

“Daarvoor moeten we kijken naar de grote winnaar”, zegt hij, doelend op BBB. Hij hoopt dat zij openstaan voor samenwerking.

