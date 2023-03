112-nieuws: mogelijk explosieven in Someren • A2 dicht na ongeluk

00.47

Een automobilist is gisteravond laat gecrasht met zijn auto op de Rijksweg in Dorst. Hij verloor de macht over het stuur en ramde vervolgens met zijn auto meerdere bosjes en paaltjes. De bestuurder is nagekeken in een ambulance, maar was niet gewond. Hij is door agenten aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol was. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en meegenomen.