Akkerbouwer Jolanda ging viral en wint nu een zetel voor het waterschap

Ook bij de waterschapsverkiezingen heeft BBB een grote slag geslagen. Dat blijkt uit de eerste voorlopige uitslagen. Bij waterschap Aa en Maas werd de bekende akkerbouwer Jolanda Nooijen voor de BBB een zetel in het algemeen bestuur van het waterschap in de wacht gesleept. De partij won er zeven zetels en werd daarmee net niet de grootste.

BBB-lijsttrekker Jolanda Nooijen uit Zeeland ging in oktober nog viral met een video waarin ze haar frustratie uitte over de nieuwe richtlijnen voor akkerbouwgewassen. Ze is enorm blij met de 7 zetels. "Dat is toch fantastisch", zegt ze. "Van niks naar zeven zetels! Zelf dacht ik aan drie of vier. Dan was ik al heel trots geweest."

De winnaar bij Aa en Maas werd Water Natuurlijk. Dit was al de grootste partij en blijft dat met 8 zetels. "We zijn er blij mee voor het water, de natuur en het klimaat", reageert lijsttrekker Ernest de Groot. "We hadden dit niet verwacht. Dat we in het verkiezingsgeweld van de landelijke partijen met een partij die alleen meedoet met de waterschapsverkiezingen toch de grootste zijn."