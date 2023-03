Meisjesmoordenaar Ludo de B. droomt over vrijheid, maar kans is klein

Ludo de B. uit Woensdrecht ontvoerde, verkrachtte en vermoordde twee Belgische meisjes en belaagde zeker vijf andere tieners in de grensstreek. Een groot deel van zijn leven zit hij nu vast in een tbs-kliniek. Vrijdag bekeek de rechtbank hoe het met hem gaat. Deskundigen zijn duidelijk: hij is nog steeds een gevaar voor de samenleving. Ze willen nog wel één keer zien of begeleid verlof mogelijk is, maar dat lijkt tegen beter weten in.

De B. zocht begin jaren negentig in de Belgische grensstreek tienermeisjes op de fiets. Vijf slachtoffers probeerde hij te ontvoeren maar dat mislukte.

Bij twee tieners slaagde hij er wel in. In december 1991 was Inge Breugelmans (14) uit het Belgische Wuustwezel zijn slachtoffer. In april 1992 overkwam de 16-jarige Ines van Muylder uit het Belgische Essen hetzelfde. Ludo verkrachtte ze, sloeg ze dood en begroef hun lichamen in de bossen bij Putte. Mogelijk leefden de meisjes nog.

De B. kon worden opgespoord. In 1992 werd hij veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ludo de B. heeft nooit echt verlof gehad en mocht één keer naar zijn moeder onder zware begeleiding.

Overgeplaatst

De B. is nu 64 jaar, kaal en bleek. Hij verscheen vrijdagochtend voor de rechter in Breda. In leren jas, spijkerbroek en wandelschoenen. De geboren Puttenaar zit al bijna twintig jaar in diverse tbs-klinieken. Tien dagen geleden is hij vanuit de kliniek in Poortugaal overgeplaatst naar de Rooyse Wissel in Venray.

Volgens de rechtbankvoorzitter is hij naar de observatiekliniek gegaan om te zien of er toch nog iets van ‘beveiligd, begeleid verlof' mogelijk is en of behandeling nog zin heeft. 22 weken lang gaan ze hem onderzoeken. “Aan mij zal het niet liggen,” zei een gemotiveerde De B.

Terugkeer

Een deskundige vertelde de rechtbank dat er in twintig jaar tbs eigenlijk nauwelijks iets is bereikt, ‘ondanks alle verschillende behandelingen die we geprobeerd hebben'. De GGZ-psycholoog zei: “Het recidiverisico blijft hoog. De kernproblematiek van zijn stoornis is gebleven. Hij is moeilijk bewerkbaar. De verwachting is dat het blijvend is en langdurig."

"Alle klinieken geven aan dat resocialisatie gewoon niet reëel is". vervolgde de psycholoog. Als terugkeer in de maatschappij inderdaad uitgesloten is, dan rest alleen nog opname in een kliniek, voor de rest van zijn leven.



De officier van justitie vindt het noodzakelijk dat De B. opnieuw de maximale twee jaar in de kliniek blijft. Zijn advocaat vindt dat de officier te veel op de stoel van de behandelaars gaat zitten en pleitte voor een jaar verlenging.

De B. zelf reageerde, zacht pratend. “De verlenging begrijp ik wel. Ik kan niet zeggen: de deur open en ik ga naar buiten. Maar die twee jaar? Ik heb liever korter, dat u mee kan kijken. Een vinger aan de pols vind ik belangrijk.”

Moeders

Nabestaanden van de vermoorde meisjes waren er nu ook weer bij. De moeders van Inge en Ines luisterden allebei achter in de zaal. Rita Eggermont de moeder van Inge, is intussen oma. “Ik loop niet treurig rond, ik heb het gewoon een plekje gegeven". Maar ze is nog steeds angstig dat De B. ooit vrijkomt. Ze vond de zitting dan ook ‘heel stressvol’.

De rechtbank gaat over twee weken beslissen hoe het verder moet met Ludo de B.

